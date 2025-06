Controlli della Polizia di Stato: sospese quattro attività ricettacolo di pregiudicati

La Polizia di Stato, con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, ha disposto la sospensione temporanea di quattro esercizi commerciali – due chioschi-bar (in piazza San Pio X e in via della Concordia) e due punti di raccolta scommesse (corso Indipendenza e Stradale San Giorgio) – quali abituale ritrovo di persone con precedenti penali. Il provvedimento, firmato dal Questore di Catania ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, prevede la chiusura per 7 giorni. Dopo ripetuti controlli e verifiche, gli agenti hanno accertato la presenza continuativa di pregiudicati responsabili di reati gravi (armati, contro il patrimonio, stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale), configurando un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Terminata l’istruttoria dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, sono state notificate le ordinanze ai gestori: la sospensione delle autorizzazioni intende tutelare i cittadini, garantire il rispetto delle regole e inibire i luoghi di aggregazione di soggetti pericolosi.

