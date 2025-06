Tour Estivo 2025 di Nino D’Angelo in Sicilia

Da oggi Palermo inaugura il tour estivo di Nino D’Angelo, con la seconda tappa prevista sabato a Catania. Il viaggio musicale “I miei meravigliosi anni ’80 – Estate 2025” tornerà poi in Sicilia all’inizio di agosto: il 1° agosto farà tappa ad Agrigento (Live Arena, nel contesto del Festival “Il Mito”), mentre il 2 agosto sarà a Messina (Villa Dante), parte del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi”. Il debutto è avvenuto al Teatro di Verdura di Palermo, mentre il concerto di Catania si svolgerà il 14 giugno nella suggestiva cornice della Villa Bellini. L’organizzazione degli eventi è curata da Giuseppe Rapisarda Management, in collaborazione con Fondazione Teatro Valle dei Templi per Agrigento, e con Il Botteghino e il Comune di Messina per lo spettacolo messinese.

Nino D’Angelo, ormai celebre “ragazzo della curva B”, festeggerà così oltre quarant’anni di carriera con un vero e proprio tuffo negli anni ’80, riproponendo i suoi brani più iconici: dall’irresistibile “’A Discoteca”, simbolo delle notti in discoteca, a “Popcorn e Patatine”, colonna sonora dell’omonimo film, fino alla struggente ballata “Maledetto Treno” e all’inno “Napoli”, canto d’amore per la sua città.

La carriera di D’Angelo è costellata di successi e riconoscimenti: sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento, un Globo d’Oro per le musiche di “Tano da morire” di Roberta Torre, la conduzione del DopoFestival ’98, la direzione artistica del Teatro Trianon Viviani di Napoli e persino un concerto al Teatro di San Carlo in omaggio a Sergio Bruni. Tra i gesti di affetto del suo pubblico, spicca il grande murales realizzato a San Pietro a Patierno dall’artista Jorit, voluto dagli abitanti del quartiere in cui è nato, per celebrare il legame profondo tra l’artista e la sua gente.