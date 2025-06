UNA SPIA AL TELEFONO: comprovalo subito componendo questo codice segreto | Togliti ogni dubbio, ci metti 30 secondi

Telefono sotto controllo: come scoprire se sei spiato e come operano gli hacker sui dispositivi mobili

La sicurezza informatica è diventata una delle principali preoccupazioni della nostra era digitale. I dispositivi mobili, in particolare, rappresentano un obiettivo molto ambito per i criminali informatici, che cercano di accedere a informazioni sensibili come conti bancari, messaggi privati, contatti e dati personali. Il rischio non è solo quello di perdere file importanti o di vedere divulgati contenuti privati, ma anche quello di subire truffe, furti di identità o estorsioni digitali.

Gli hacker utilizzano tecniche sofisticate per penetrare nei telefoni cellulari e prendere il controllo del dispositivo. Una volta ottenuto l’accesso, possono non solo sottrarre dati personali, ma anche bloccare il dispositivo stesso, chiedendo un riscatto per restituirne l’uso al legittimo proprietario. Alcuni attacchi si estendono anche ai contatti della vittima, attraverso l’invio automatico di messaggi fraudolenti o link dannosi, aumentando così l’impatto dell’attacco.

Individuare per tempo un possibile attacco informatico può fare la differenza. Molti utenti non si accorgono di essere spiati finché non è troppo tardi. Per questo motivo, esistono alcuni codici da digitare direttamente sul proprio cellulare per ottenere informazioni sullo stato delle chiamate, degli SMS e dei dati. Questi strumenti non risolvono il problema, ma permettono di fare un primo controllo in autonomia per capire se ci sono attività sospette in corso.

Digitando *#62# sul tastierino del proprio telefono, è possibile controllare se chiamate, messaggi o traffico dati vengono deviati su un altro numero senza il nostro consenso. Il dispositivo mostrerà immediatamente quali servizi sono eventualmente reindirizzati, rivelando possibili segnali di spionaggio. È un primo campanello d’allarme che non dovrebbe mai essere ignorato.

Il codice ##002#: per disattivare gli inoltri attivi

Nel caso in cui il codice precedente riveli che esiste un inoltro attivo, è possibile disattivarlo completamente digitando ##002#. Questo comando elimina ogni forma di deviazione impostata sul telefono, riportando il dispositivo a una configurazione sicura. È consigliabile utilizzarlo anche periodicamente, come misura preventiva, per assicurarsi che nessuno abbia modificato le impostazioni del dispositivo.

Un altro codice utile è #21#, che permette di sapere se le chiamate, i messaggi o i dati vengono trasferiti a un altro numero. Il sistema genera un rapporto dettagliato su tutti i servizi monitorati, fornendo così una panoramica chiara dell’eventuale intercettazione. Questo controllo è importante per chi sospetta che qualcuno possa aver avuto accesso fisico al proprio telefono e ne abbia modificato le impostazioni.

L’importanza della prevenzione digitale

Oltre a utilizzare questi codici, è fondamentale adottare comportamenti digitali responsabili. Evitare di cliccare su link sospetti, installare solo app da fonti ufficiali, aggiornare regolarmente il sistema operativo e utilizzare password complesse sono tutte buone pratiche per mantenere al sicuro il proprio dispositivo. Anche l’attivazione della verifica in due passaggi è un valido strumento per proteggere account e app da accessi indesiderati.

La sicurezza informatica non riguarda solo il singolo individuo, ma anche la sua rete di contatti. Un telefono hackerato può diventare veicolo di attacchi a catena, danneggiando amici, familiari o colleghi. Conoscere gli strumenti per difendersi e utilizzarli correttamente è oggi un atto di responsabilità, che ci permette di vivere la tecnologia con maggiore consapevolezza e tranquillità.