Catania, lotta ai parcheggiatori abusivi: due denunce e multe nel centro città

Prosegue l’attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri, impegnato in una vasta operazione di controllo del territorio per garantire decoro urbano e sicurezza. Il fenomeno dei guardiamacchine illegali, diffuso soprattutto nei pressi del centro storico, del lungomare e nelle zone a maggiore afflusso, genera disagio tra cittadini e turisti a causa di richieste di denaro non dovuto, spesso accompagnate da atteggiamenti insistenti o intimidatori. Un contesto che alimenta la percezione di insicurezza e riduce la fruibilità degli spazi pubblici.

Nell’ambito di un servizio straordinario svolto nei quartieri Centro città e Lungomare Ognina, i militari dell’Aliquota PMZ e della Stazione Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno sorpreso due giovani catanesi, di 26 e 29 anni, già noti per episodi analoghi, mentre svolgevano abusivamente l’attività di parcheggiatori in viale Ruggero di Lauria. Per entrambi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria: secondo la normativa vigente, infatti, la recidiva in questo ambito configura un reato penale e non più solo una semplice violazione amministrativa. Resta ovviamente ferma la presunzione di innocenza, valevole fino a eventuale condanna definitiva.

Nel corso della stessa operazione sono stati identificati anche due uomini, parenti tra loro, di 52 e 46 anni, provenienti dal quartiere Monte Po, colti per la prima volta a esercitare la stessa attività nei pressi della villa Bellini. I due sono stati sanzionati amministrativamente per 769 euro ciascuno. L’impegno dell’Arma proseguirà per tutta l’estate con controlli sistematici su tutto il territorio cittadino, al fine di prevenire e reprimere questi comportamenti illeciti, restituendo alla collettività il pieno godimento degli spazi urbani e promuovendo un clima di legalità e sicurezza.