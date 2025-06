AVVISO ESSELUNGA – Cancellati i punti Fidaty: si riparte da zero, RESET 2025 | Quella che hai è carta straccia

Novità importanti per tutti i clienti Esselunga, la carta fedeltà presto sarà resettata. Cosa c’è da sapere.

Esselunga nasce nel 1957 a Milano da un’intuizione di tre soci, con l’apertura del primo supermercato in Italia, ispirato al modello americano del self-service. Questa novità rappresentò una vera e propria rivoluzione nel modo di fare la spesa per gli italiani, offrendo una vasta gamma di prodotti in un unico luogo.

La diffusione di Esselunga è stata graduale ma costante nel corso dei decenni, concentrandosi principalmente nel Nord Italia e in alcune regioni del Centro. L’azienda ha sempre puntato sulla qualità dei prodotti, sull’innovazione nel servizio e su una forte identità di marca, riconoscibile anche attraverso il suo iconico logo con la “S” lunga.

L’azienda ha sempre dimostrato una sensibilità verso il territorio attraverso diverse iniziative sociali e culturali. Questo impegno, unito alla cura per la qualità dei prodotti freschi, alla panificazione interna, alla gastronomia e all’attenzione al cliente, ha contribuito a creare un forte legame di fiducia con i consumatori italiani.

L’affetto degli italiani per Esselunga deriva da una combinazione di fattori. La sua lunga storia è intrecciata con l’evoluzione delle abitudini di consumo nel Paese. La percezione di un elevato standard qualitativo, l’efficienza organizzativa, l’attenzione all’innovazione hanno reso Esselunga un punto di riferimento amato e apprezzato da molte famiglie italiane.

Le carte fedeltà dei supermercati

I supermercati creano carte fedeltà principalmente per strategie di marketing mirate alla fidelizzazione della clientela. Queste tessere permettono di raccogliere dati preziosi sulle abitudini di acquisto dei consumatori, consentendo di personalizzare offerte e promozioni in base alle loro preferenze individuali.

Le carte fedeltà incentivano la spesa attraverso sconti esclusivi, accumulo di punti convertibili in premi o buoni acquisto. Questo crea un legame più forte tra il cliente e l’insegna, rendendo meno probabile che si rivolga alla concorrenza. Dal punto di vista del supermercato, la fidelizzazione si traduce in una maggiore stabilità del fatturato e nella possibilità di pianificare meglio le scorte e le strategie di vendita.

I punti della Fidaty Esselunga

La Fidaty Card di Esselunga offre numerosi vantaggi, tra cui l’accumulo di punti per ogni euro speso, sconti su prodotti selezionati e la possibilità di convertire i punti in premi o buoni spesa. Inoltre, permette di accedere a promozioni esclusive e iniziative speciali riservate ai titolari. La carta rappresenta un modo per Esselunga di premiare la fedeltà dei suoi clienti.

È importante notare che i punti Fidaty accumulati fino al 18 maggio potranno essere utilizzati solo fino al 1° giugno 2025. Dopo tale data, i punti non utilizzati verranno azzerati e non avranno più validità. Dal 2 giugno, entrerà in vigore un nuovo programma fedeltà, con nuove modalità di accumulo e utilizzo dei punti.