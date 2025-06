Acque verde smeraldo nel cuore delle montagne: la spiaggia è mozzafiato | Anche i sardi vengono qua: trasparente come a Stintino

Splendido scorcio nell’entroterra italiano che attira ogni anno migliaia di turisti. Dov’è e cosa c’è da sapere.

L’Italia è una destinazione turistica di primaria importanza a livello globale, e le sue splendide coste attraggono ogni anno un numero considerevole di visitatori. È possibile stimare che una parte significativa dei flussi turistici totali si concentri proprio nelle zone costiere durante la stagione estiva.

Secondo alcune stime, il turismo balneare rappresenta una quota importante del totale delle presenze turistiche in Italia. Nell’ultimo anno si sono registrate circa 175 milioni di presenze nel comparto balneare, pari al 41% dei pernottamenti totali nel paese. Questo dato evidenzia la forte attrattiva del mare italiano per i turisti, sia nazionali che internazionali.

Le regioni con la maggiore concentrazione di strutture balneari e, di conseguenza, con un elevato afflusso turistico costiero, includono l’Emilia-Romagna, la Toscana, la Liguria, la Puglia e la Sicilia. Località come Rimini, Jesolo, la Versilia, il Salento e le isole maggiori sono tra le mete più popolari e registrano un numero elevato di arrivi e presenze ogni anno.

I dati sul turismo sono dinamici e possono variare di anno in anno a causa di diversi fattori, come le condizioni economiche globali, le tendenze di viaggio e gli eventi specifici. Tuttavia, il turismo balneare rimane un pilastro fondamentale dell’industria turistica italiana, contribuendo in modo significativo all’economia del Paese.

Fare il bagno…in montagna

Anche le zone montane offrono sorprendenti opportunità per il turismo balneare. Numerosi laghi alpini e prealpini, spesso caratterizzati da acque cristalline e temperature piacevoli durante la stagione estiva, diventano mete ideali per chi cerca refrigerio e relax in un contesto naturalistico mozzafiato.

Questi bacini d’acqua dolce, circondati da paesaggi suggestivi e spesso attrezzati con spiagge, stabilimenti balneari e attività ricreative, attraggono un numero crescente di turisti. La combinazione tra la bellezza del paesaggio montano e la possibilità di balneazione rappresenta un’alternativa affascinante e meno affollata rispetto alle tradizionali località costiere.

Le sorgenti della Morica

Le Sorgenti della Morica, situate nell’Appennino Tosco-Emiliano, rappresentano un vero gioiello naturalistico e un apprezzato ritrovo per turisti ed escursionisti. Queste sorgenti danno origine a un torrente dalle acque limpide e fresche, creando un ambiente suggestivo con piccole cascate e pozze naturali. La bellezza incontaminata del luogo e la purezza dell’acqua attirano visitatori in cerca di relax e contatto con la natura.

L’acqua delle Sorgenti della Morica è particolarmente rinomata per la sua qualità e la sua temperatura piacevole, rendendola ideale per rinfrescanti bagni durante la stagione estiva. L’area circostante, caratterizzata da boschi rigogliosi e sentieri panoramici, offre anche opportunità per escursioni e attività all’aria aperta, contribuendo a rendere questo angolo di Appennino una meta affascinante.