Visite mediche gratis, dal 2025 ti basta chiamare il tuo dottore: presenta il foglio e il gioco è fatto

Nel 2025 molte visite mediche saranno totalmente gratuite: il sogno diventa realtà

Uno dei problemi della nostra società riguarda il costo della sanità privata, che richiede ai pazienti anche più di 200 euro per una visita o un esame con uno specialista. Di fatto, questo problema sarebbe di per sé aggirabile se ci si basa sul fatto che in Italia la sanità è pubblica e che quindi tutti, pagando solo il ticket sanitario, possono sottoporsi a tantissime visite ed esami, accedendo agli interventi di chirurgia in modo addirittura totalmente gratuito.

Le liste d’attesa, però, sono molto lunghe nel pubblico e questo spesso comporta l’accesso alla sanità privata, soprattutto se si ha urgenza e se la prima data disponibile è a distanza di mesi o addirittura anni, come capita di sentire in certe realtà italiane.

Oggi, però, abbiamo una bella notizia per tutti: a partire dal 2025, infatti, si potrà accedere a tante visite in modo del tutto gratuito. L’unica cosa da fare sarà presentare questo documento al proprio medico e tutto procederà automaticamente.

Visite mediche gratuite: è tutto vero

A partire dal 31 dicembre 2024 alcune tipologie di esame specialistico e di visita medica entreranno a far parte del Lea, cioè dei Livelli essenziali di assistenza: ciò significa che il loro costo sarà interamente coperto dallo Stato. Già oggi sono molte le visite specialistiche e gli esami di laboratorio che vi fanno parte e delle quali non ci rendiamo conto poiché, semplicemente, ne siamo abituati. Questa fortuna, però, non è scontata poiché se si pensasse di dover fare un intervento chirurgico all’estero, per esempio in America, ci si troverebbe a dover pagare migliaia e migliaia di euro.

A partire dal 2025, quindi, entreranno nel Lea le indagini per la diagnosi di malattie rare, il controllo e la diagnosi per l’endometriosi moderata e grave, la diagnosi precoce dell’autismo, la diagnosi della celiachia, la tomografia ottica computerizzata e l’enteroscopia con microcamera ingeribile. Non sono queste, però, le uniche novità!

Le cure gratis nel 2025

A partire dal 31 dicembre 2024, quindi con l’inizio dell’anno prossimo, ci sono delle belle novità anche in tema maternità. Le prestazioni per la procreazione medicalmente assistita e gli screening neonatali, infatti, entreranno a far parte dei Lea, così come le terapie per l’atrofia muscolare spinale. Allo stesso modo, diventeranno prescrivibili e quindi a carico del SSN anche tecnologie e robot all’avanguardia per la riabilitazione, come protesi di ultima generazione, carrozzine basculanti, sistemi di riconoscimento con lo sguardo e così via.