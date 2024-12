Fotovoltaico, sale il bonus per le famiglie: 140 mila euro regalati | Presenta i documenti e il gioco è fatto

Salgono i bonus per il fotovoltaico: a quanto ammontano e come ottenerli (cataniaoggi.it / pexels)

Incentivi ricchissimi per chi installa un impianto fotovoltaico. A quanto ammontano

Oggi come oggi, installare un impianto fotovoltaico è sicuramente una spesa considerevole per le tasche delle famiglie che optano per questa scelta per la propria casa. I pannelli, infatti, hanno un costo d’acquisto non indifferente e a questa somma va aggiunta quella della manodopera, che dev’essere di qualità affinché tutto funzioni bene e sia in sicurezza.

Dall’altro lato, però, nonostante i costi sempre più tetti si riempiono di pannelli: le famiglie decidono di sostenere questa spesa per ridurre il proprio impatto sull’ambiente e per risparmiare un po’ in bolletta. Il fotovoltaico, infatti, consente di trasformare la luce solare in energia elettrica, da usare per gli elettrodomestici e la casa in generale.

I bonus per chi desidera sostenere questa spesa stanno per salire e le somme sono davvero interessanti. Ecco di che cifre si tratta e come richiederle ed ottenerle.

Fotovoltaico, i bonus da non perdere nel 2025

Anche nel 2025, in Italia chi vorrà installare un impianto fotovoltaico potrà godere di specifici bonus e mirate agevolazioni volte proprio ad aumentare sempre di più l’adesione a questo sistema di produzione di energia. In primo luogo, è da considerare il Bonus fotovoltaico 50% per i privati, che rientra nel pacchetto Bonus casa 50% o Ecobonus: questo consente di detrarre dalle imposte IRPEF il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici. In questo caso, il limite massimo di spesa è di 96mila euro; nel 2025 per la prima casa i requisiti saranno i medesimi del 2024, mentre per la seconda casa la percentuale scenderà dal 50% al 36%.

Il secondo bonus molto utile è poi il Superbonus fotovoltaico al 70%, misura però destinata solo a tutti i condomini. Questo riguarda due tipi di lavori: quelli che migliorano l’efficienza energetica dell’abitazione di almeno 2 classi e quelli di installazione di impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, colonne di ricarica per veicoli elettrici o abbattimento di barriere architettoniche.

Come arrivare a 140mila euro

Come abbiamo anticipato, però, i bonus per il fotovoltaico possono arrivare a far guadagnare anche 140mila euro alle famiglie che installano questi impianti. La cifra la si ottiene sommando i massimali di spesa del Bonus al 50% per privati relativi alla prima casa e alla seconda casa, quindi i 96mila euro e i 48mila euro previsti dalla Legge per il 2025. Se avete due case ed effettuate i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico su entrambe, potreste arrivare ad ottenere questa cifra!