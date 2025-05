CIRCOLARE INPS, slittamento cedolini di giugno: li pagheranno con un ritardo mostruoso, ecco il giorno | Tieniti da parte 300€, lasciano a secco

Pensioni giugno 2025, anche questo mese il calendario e le festività posticipano l’accredito delle pensioni

Giugno 2025 si presenta con una piccola novità che interessa milioni di pensionati in Italia e all’estero: il pagamento delle pensioni subirà un lieve ritardo. L’INPS ha già comunicato ufficialmente che, a causa delle coincidenze calendariali, gli accrediti non partiranno come di consueto nei primi giorni del mese. Una variazione che, pur non comportando cambiamenti negli importi o nei cedolini, influisce comunque sulla pianificazione economica di chi vive della propria pensione.

La causa principale del ritardo è legata alla collocazione dei primi giorni del mese. Il 1° giugno cade di domenica, giornata non operativa per le banche. Subito dopo, il 2 giugno è Festa della Repubblica, altra data festiva in cui non è possibile avviare operazioni bancarie o postali. Queste due giornate di chiusura rendono necessario far slittare l’avvio dei pagamenti a martedì 3 giugno, quando finalmente l’INPS potrà procedere con gli accrediti.

Il pagamento della pensione inizierà quindi martedì 3 giugno 2025, data in cui l’INPS darà il via libera all’erogazione degli importi su tutti i canali ufficiali. Chi riceve la pensione tramite conto corrente bancario o postale vedrà l’accredito in quella giornata, senza alcuna penalizzazione o variazione sull’importo. Nessun cambiamento anche per quanto riguarda la tassazione o eventuali detrazioni applicate.

Per i pensionati che preferiscono ritirare la pensione in contanti presso gli uffici di Poste Italiane, verrà applicato un calendario scaglionato basato sull’iniziale del cognome. La distribuzione si estenderà fino al 10 giugno, andando oltre la prima settimana del mese a causa del numero elevato di utenti e dei limiti operativi legati alle festività. Questa modalità, ormai consolidata, consente di evitare assembramenti e garantire un servizio più efficiente.

Cedolino disponibile dal 22 maggio online

Nonostante il ritardo del pagamento, il cedolino della pensione sarà disponibile con anticipo. Dal 22 maggio 2025, ogni pensionato potrà consultare il proprio cedolino online, accedendo al portale ufficiale dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS. Nel documento si trovano tutte le informazioni relative all’importo netto, alle trattenute fiscali, alle detrazioni e alle eventuali integrazioni spettanti.

Il cedolino rappresenta uno strumento importante per la pianificazione finanziaria del mese. Sapere in anticipo l’importo esatto della pensione permette ai cittadini di organizzare le spese e affrontare eventuali scadenze. La consultazione è consigliata anche per chi percepisce assegni integrativi o prestazioni aggiuntive, come la quattordicesima o gli arretrati.

Una piattaforma digitale sempre più centrale

L’area riservata del sito INPS si conferma essenziale nella gestione del rapporto tra il cittadino e l’ente previdenziale. Oltre alla visualizzazione del cedolino, consente di monitorare la cronologia dei pagamenti, gestire eventuali pratiche in corso e ricevere comunicazioni ufficiali. L’uso crescente della piattaforma rispecchia l’evoluzione digitale della pubblica amministrazione.

In sintesi, il pagamento della pensione di giugno 2025 subirà un lieve ritardo, ma si tratta di una situazione gestita e comunicata con anticipo dall’INPS. Nessuna variazione negli importi, nessun rischio per i beneficiari: soltanto qualche giorno di attesa in più, compensata dalla disponibilità anticipata del cedolino e da un’organizzazione collaudata che garantisce la regolarità del servizio.