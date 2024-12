Lavori di ristrutturazione, a casa tua non puoi più farli: ti arriva una multa esagerata | La Legge parla chiaro

Allarme ristrutturazione, ora non puoi più farla. Se sgarri, prendi una multa

Quando si acquista casa, spesso per questioni di fretta ma anche di entusiasmo si lascia tutto così com’è e ci si entra a vivere il prima possibile. Al di là delle situazioni nelle quali si ha un’effettiva fretta di trovare un nuovo alloggio per esempio poiché scade un contratto d’affitto, in tutte le altre quando si compra casa c’è comunque l’inevitabile entusiasmo di entrarci subito, così da iniziare la nuova vita.

Accade, però, che dopo qualche anno l’entusiasmo iniziale scemi com’è giusto che sia e che gli occhi inizino a notare quei punti fragili dell’appartamento, quei piccoli lavoretti che sarebbe stato meglio fare all’inizio ma che, di fatto, si è sempre in tempo ad iniziare.

Se anche tu, quindi, hai in programma dei lavori di ristrutturazione per casa tua, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere: in alcuni casi è diventato del tutto vietato farlo e, chi sgarra, potrebbe ricevere una multa esagerata.

Ristrutturazione vietata: non sgarrare o ti svuoteranno il conto

Uno dei punti fermi della giurisprudenza in merito alla ristrutturazione, specialmente nel caso del condominio orizzontale e quindi delle case come le villette a schiera, è quella del decoro architettonico. Questo altro non è che l’armonia estetica del condominio, che dev’essere mantenuta sempre e comunque e non può in alcun modo venire alterata dai lavori di ristrutturazione svolti su una singola villetta a schiera o bifamiliare. Non serve per forza apportare grosse modifiche per andare ad alterare tale decoro: anche solo modificare il colore della facciata o aggiungere elementi estranei, infatti, possono diventare un problema.

A normare questa questione è l’articolo 1120 del Codice Civile, che vieta tutte quelle innovazioni che pregiudicano il decoro architettonico anche e soprattutto nei condomini orizzontali, come specifica il comma 4. Ecco cosa rischia chi non rispetta tale regola!

Attenti alla ristrutturazione: si rischia tutto

Chi, pur vivendo in un condominio orizzontale, apporta delle modifiche alla propria villetta a schiera o bifamiliare in fase di ristrutturazione che va ad alterare il decoro architettonico rischia innanzitutto di dover rimuovere l’intervento che ha causato il problema e, soprattutto, di dover pagare una multa anche molto salata.

Alterare il decoro architettonico, infatti, può causare anche una svalutazione economica dell’immobile che, in sede di vendita, può essere valutato negativamente a causa di quell’alterazione: questo dettaglio, quindi, può andare a riversarsi sulle tasche del cittadino che ha causato quell’alterazione.