Scontrino del supermercato, senza saperlo ho perso centinaia di euro: prima di buttarlo leggi bene questo dettaglio

Leggete bene prima di buttare lo scontrino, non sapete quante centinaia di euro potreste perdere se non prestate la giusta attenzione a questo dettaglio.

Scontrino sì, scontrino no? È l’arcano che assilla gli esercenti e i clienti da decenni, in quanto in passato il non emetterlo voleva dire evasione fiscale al 100%. La frase era sempre la stessa: “se non vuoi lo scontrino o la fattura, ti faccio pagare meno”.

Nel corso degli anni però queste pratiche, fortunatamente, sono andate a scemare e lo scontrino oggi si deve fare anche solo di 2 euro dopo aver preso il caffè al bar. Le sanzioni per chi venisse sorpreso a non emetterlo sono molto elevate, così come per chi esce dal negozio senza, per questo fareste meglio a pretenderlo.

Detto ciò, sappiate che lo scontrino è molto importante non soltanto per questo aspetto, ma anche perché se lo gettate senza leggere questo dettaglio, potreste perdere centinaia di euro senza saperlo. Spieghiamoci meglio.

Le sanzioni per chi non emette lo scontrino

A prescindere da tutta la cattiva pubblicità che il commerciante può subire, nel momento in cui fosse stato sorpreso a non emettere lo scontrino fiscale, sappiate che le sanzioni amministrative e pecuniarie in questo senso sono molto elevate per lui. Per questo conviene sempre rispettare la legge, anche se spesso le tasse richieste per i lavoratori sono veramente insostenibili.

In assenza di scontrino, il commerciante riceverà una multa che andrà dai 500 euro a diverse migliaia di euro, a seconda dell’operazione non registrata e inoltre, in caso di recidiva, l’Agenzia delle Entrate potrà disporre in totale autonomia della chiusura temporanea dell’attività. Badate bene che questo scenario è molto pericoloso per un esercente, in quanto la chiusura oltre a fargli perdere entrate e sappiamo benissimo che le tasse bisogna pagarle lo stesso anche in assenza di fatturato, potrebbe far passare i clienti alla concorrenza, diminuendo quindi le vostre entrate.

Tenete sempre lo scontrino

Una buona regola è quella di tenere sempre lo scontrino fiscale, non soltanto per un discorso di garanzia, ma anche per poter restituire la merce magari difettosa o inadatta allo scopo per la quale era stata acquistata. Ma non è soltanto questo, sapete che senza saperlo potreste perdere centinaia di euro, perché non avete prestato attenzione a questo dettaglio?

Ebbene, sono molti i negozi, le farmacie e così via che al fondo dello scontrino, senza necessariamente l’obbligo di un minimo di acquisto, rilasciano un coupon o uno sconto da applicare alla spesa successiva. Così facendo, perdereste la possibilità di riscattare un vostro diritto.