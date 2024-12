Caldaia, i numeri giusti per risparmiare sono questi: ciao ciao caro bollette | Il gas ti costa la metà

Così la casa sarà calda e il cuore leggero: il metodo definitivo per risparmiare con la caldaia

Soprattutto in questo periodo, quando fuori spesso e volentieri la temperatura scende sotto lo zero, in casa è piacevole avere qualche grado in più rispetto alla normalità. Sebbene si consigli di tenere un valore che si aggiri intorno ai 20°C, in alcune case si possono trovare anche 21°C o 22°C, a seconda delle esigenze.

Al di là del puro piacere che porta con sé l’entrare in una casa tiepida e accogliente, c’è poi la questione della bolletta che non è affatto da sottovalutare: ogni grado in più, infatti, è un aumento anche per quanto riguarda il conto che poi si dovrà andare a pagare.

C’è però un modo pratico ed utile per economizzare sul riscaldamento e quindi sulla caldaia: è tutta una questione di numeri! Ecco quali sono quelli che vi fanno risparmiare per davvero.

Risparmiare con la caldaia: i numeri giusti fanno la differenza

Una delle spese più consistenti per ogni famiglia è quella legata al riscaldamento domestico. Imparare qualche trucco per ridurre questi costi, quindi, è cruciale soprattutto nell’epoca odierna, dominata dai rincari su qualsiasi bene di prima necessità ed anche sulle bollette. Per quanto riguarda il riscaldamento, il primo consiglio è quello di mantenere sempre la caldaia in ottimo stato, con pulizie frequenti e regolari e l’intervento di un tecnico verificato ogni qual volta è necessario. Inoltre, se l’impianto è troppo vecchio vale la pena pensare di sostituirlo, installandone uno ad alta efficienza.

Per quanto riguarda il riscaldamento, poi, impostare la temperatura corretta consente anche di risparmiare: un solo grado in più, può alzare la bolletta anche del 5-6%! Ecco quindi qual è la temperatura che gli esperti consigliano di mantenere in casa per non avere freddo e, dall’altro lato, non dover pagare troppo.

La temperatura che fa risparmiare

Tutti gli esperti sono concordi nel dire che la temperatura ottimale per una casa è quella che si aggira sui 20°C. Il valore deve rimanere il più possibile costante, quindi anche di notte è bene che non scenda sotto ai 18°C: per quanto andare ulteriormente sotto illuda di far risparmiare, in realtà poi la caldaia deve consumare di più per riportare la temperatura ai valori prestabiliti e questo comporta un costo aggiuntivo.

Utile è anche installare sempre un cronotermostato che, collegato con l’impianto, consente di gestire la temperatura in modo preciso e centralizzato. In alcuni casi, poi, si può valutare anche di installare le valvole termostatiche, dispositivi da installare ai termosifoni per controllare la temperatura di ogni stanza.