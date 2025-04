Misterbianco, neonata lanciata dal balcone: muore a pochi mesi, fermata la madre

Tragedia a Misterbianco: una bambina di appena pochi mesi è morta dopo essere precipitata dal balcone di un’abitazione in via Marchese 93/A. Secondo una prima ricostruzione, la piccola – M.R.G., nata lo scorso settembre e secondogenita di una coppia – sarebbe stata lanciata nel vuoto: sbalzata sull’asfalto, è stata soccorsa dai passanti e dai sanitari del 118, ma le gravissime lesioni riportate le hanno lasciato scampo.

I carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno fermato la madre e l’hanno condotta in caserma; l’area è stata posta sotto sequestro e i rilievi sono affidati agli specialisti della Scientifica. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini per chiarire la dinamica, mentre sul posto è atteso il sostituto procuratore di turno della Procura di Catania. Stando a quanto trapelato da fonti sanitarie, la donna – in passato sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio, destinataria di un’amministrazione di sostegno e in carico al Dipartimento di salute mentale dell’Asp di Catania – era seguita da tempo dai servizi competenti.