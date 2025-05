Catania Air Show 2025: domenica 4 maggio il lungomare diventa palcoscenico delle Frecce Tricolori

Domenica 4 maggio, alle ore 15, Catania inaugurerà ufficialmente il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche 2025 con uno spettacolo che porterà le Frecce Tricolori a disegnare il cielo sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno). L’evento, promosso dall’Aero Club di Catania con il patrocinio dell’Aeronautica Militare e del Comune, trasformerà viale Ruggero di Lauria in una tribuna a cielo aperto per migliaia di spettatori.

Le prove generali, aperte al pubblico, si svolgeranno sabato 3 maggio a partire dalle 15: tutti gli equipaggi testeranno le manovre in completa sicurezza sull’area di volo. Per l’occasione sarà operativo il “Villaggio Azzurro” dell’Aeronautica Militare, dove il 41° Stormo di Sigonella allestirà stand informativi, un simulatore ludico delle Frecce Tricolori e spazi espositivi dedicati al mondo del volo, attivi per l’intero fine settimana.

Lo show di domenica durerà circa tre ore e culminerà con i trenta minuti di acrobazia della Pattuglia Acrobatica Nazionale: dieci MB-339 in formazione serrata, alternati alle evoluzioni del solista, offriranno un programma di altissimo livello tecnico e una coreografia pensata per essere seguita in ogni fase dal pubblico a terra.

Per garantire la sicurezza, l’Ufficio Traffico Urbano ha disposto la pedonalizzazione del lungomare di Ognina (viale Ruggero di Lauria, piazza Franco Battiato e viale Artale Alagona) sabato 3 dalle 14.00 alle 19.30 e domenica 4 dalle 10.00 alle 20.00; divieti di transito interesseranno anche via Testa e via del Rotolo, con deroghe per residenti, mezzi di soccorso, taxi, velocipedi e veicoli diretti a strutture ricettive o ai parcheggi Europa, Porti Rossi e Ognina. L’Amministrazione comunale ha predisposto aree di sosta per pullman davanti al complesso Le Ciminiere, per le auto in via Aci Castello (vicino al centro commerciale) e nel parcheggio della stazione ferroviaria. Sul lungomare saranno installati bagni chimici e presidiati, insieme ai volontari di protezione civile, dagli agenti della polizia locale.

Per agevolare l’afflusso, domenica pomeriggio la linea bus 935 sarà potenziata e la Metropolitana aumenterà la frequenza delle corse.

Anche il Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” e l’ITS Academy di Catania parteciperanno alla festa aprendo straordinariamente la sede di viale Artale D’Alagona 99 dalle 9.30 alle 18.00: studenti e cadetti accompagneranno i visitatori fra la mostra fotografica dei 150 anni dell’istituto, il planetario, il “Museo del Mare”, simulatori di navigazione e di volo, laboratori di fisica e acquacoltura e un’aula immersiva con visori 3D, dimostrando come tradizione e innovazione possano fondersi in un unicum di eccellenza formativa.

Catania si prepara così a vivere un weekend di passione aeronautica, cultura e spettacolo, con le Frecce Tricolori pronte a tingere di verde, bianco e rosso il cielo etneo.