Lungomare Fest 2025: oltre 25 mila persone invadono Ognina tra sport, musica e solidarietà

È bastata una sola giornata perché il primo appuntamento 2025 di Lungomare Fest trasformasse il litorale pedonale di Ognina – dall’ampia Piazza Europa fino a Piazza Mancini Battaglia – in un vivace teatro a cielo aperto. Promossa dall’Amministrazione comunale, l’iniziativa ha richiamato oltre 25 mila visitatori tra famiglie, residenti e turisti, accorsi per godersi balli a ritmo di swing e country, attività ludico-sportive e momenti di autentica condivisione.

Cuore pulsante della festa è stata la rinnovata Piazza Battiato (già Piazza Nettuno), attrezzata con una nuova area fitness e giochi per bambini, letteralmente presa d’assalto per l’intera giornata. Affollatissimi anche i playground di basket, i gonfiabili dedicati al calcio dei più piccoli, il gazebo di Corri Catania e lo spazio curato da Ibiscus, che ha esposto i disegni dei ragazzi sostenuti dall’associazione.

Alla festa della socialità non sono mancati i rappresentanti delle istituzioni: il sindaco Enrico Trantino, gli assessori Parisi e Pesce, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e il presidente regionale del CONI Enzo Falzone hanno percorso instancabilmente gli 1,8 km di lungomare pedonale, salutando i partecipanti nelle aree di maggiore affluenza. Per garantire decoro e pulizia lungo il percorso, una motoape elettrica fornita da Gema Spa ha svuotato i cestini e tenuto in ordine l’intero tratto per tutta la durata dell’evento.

Molti visitatori hanno approfittato della giornata per una sosta al borgo di San Giovanni li Cuti, dove sono iniziati i lavori di installazione della passerella-solarium, mentre la funzionaria comunale Elena Granata ha condotto una visita guidata al borgo marinaro di Ognina, preludio agli interventi di riqualificazione previsti dalla Giunta Trantino.

Il successo di pubblico rafforza la scelta di rendere il lungomare un grande spazio collettivo: il prossimo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 maggio, la chiusura al traffico tornerà in occasione del debutto a Catania delle Frecce Tricolori. L’Aero Club Catania e l’Aeronautica Militare, con il patrocinio e il sostegno attivo del Comune, stanno ultimando un piano straordinario di parcheggi e viabilità per gestire l’elevatissimo afflusso di pubblico atteso sia alle prove del sabato pomeriggio sia al grande Air Show della domenica.

Lungomare Fest si conferma così un appuntamento capace di unire intrattenimento, sport e solidarietà, restituendo alla città un affaccio sul mare dove trascorrere il tempo libero in sicurezza, allegria e con un forte senso di comunità.