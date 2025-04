Movida sicura a Catania: controlli interforze nel weekend, 337 persone identificate e oltre 40 sanzioni

È stato un fine settimana all’insegna della prevenzione quello appena trascorso nel centro storico di Catania, dove un articolato servizio interforze — disposto con ordinanza del Questore — ha vigilato sulle aree della movida più frequentate da cittadini e turisti. Coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, il dispositivo ha coinvolto pattuglie della Polizia di Stato e del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, agenti della Polizia Locale, militari dell’Esercito impiegati nell’operazione “Strade Sicure” e personale della Polizia Scientifica.

I posti di controllo sono stati istituiti in tutti i punti nevralgici: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta, via Santa Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea. Nel corso delle operazioni le pattuglie hanno identificato 250 persone — 58 delle quali con precedenti — e controllato 110 veicoli, elevando 23 verbali per violazioni al Codice della Strada: guida senza patente, mancanza di revisione o assicurazione, uso del casco omesso e sosta irregolare. Un ventiduenne sorpreso con una dose di marijuana è stato segnalato alla Prefettura e privato della patente.

Particolare attenzione è stata rivolta ai parcheggiatori abusivi: sei soggetti recidivi (cinque catanesi e un cittadino romeno) sono stati sanzionati in piazza Borsellino, via Dusmet e corso Sicilia; sequestrati 134 euro di proventi illeciti e notificati ordini di allontanamento dalle “zone rosse”. Per un ventitreenne, già destinatario di Dacur, è scattata inoltre la denuncia per inosservanza dei provvedimenti.

In parallelo, l’Arma dei Carabinieri — con equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile — ha schierato pattuglie dinamiche e militari con etilometro e drug-test in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e zone limitrofe. Sono state identificate 87 persone, denunciate tre, controllati 46 veicoli (otto sequestri/fermi) e contestate 17 infrazioni, per un totale di circa 8.000 euro e 70 punti patente sottratti. Due conducenti sono risultati positivi all’etilometro; a tre automobilisti è stata sospesa la patente per uso del cellulare alla guida.

Infine, una perquisizione nei pressi del Castello Ursino ha portato al sequestro di una sigaretta artigianale con marijuana e di un coltello a serramanico con tirapugni: un ventinovenne è stato segnalato per uso personale di stupefacenti e denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere.

La capillare presenza delle unità interforze — tra posti di controllo, pattuglie appiedate e verifiche mirate — ha consentito di garantire un tranquillo svolgimento della movida, scoraggiando comportamenti illeciti, traffico di droga e sosta selvaggia, e assicurando maggiore sicurezza a residenti, giovani e turisti che animano le notti catanesi.