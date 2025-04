Scippo al centro storico, arrestato un 20enne: la reazione di un poliziotto fuori servizio

Approfittando della confusione davanti ai locali del centro storico, un giovane tunisino di 20 anni ha scippato una ragazza, cercando di mescolarsi tra la folla per sviare le indagini. L’uomo ha afferrato la borsa della giovane, che, dopo una breve resistenza, ha ceduto per evitare di cadere. La ragazza ha subito iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei passanti.

In quel momento, un poliziotto del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” di Catania, libero dal servizio, si trovava nel locale accanto. Allertato dalle grida, è uscito prontamente e ha avvistato il ladro con la borsa in mano, in fuga su via Gemmellaro. Senza esitazioni, ha iniziato l’inseguimento. Nonostante si fosse qualificato, il 20enne ha cercato di sfuggire, colpendo l’agente con calci e pugni.

A supporto dell’agente è intervenuta una poliziotta anch’essa libera dal servizio, neo Commissario di Polizia. Insieme sono riusciti a bloccare l’uomo, richiedendo l’intervento della pattuglia della squadra volanti, giunta tempestivamente sul posto.

L’arresto per furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale è stato convalidato dal giudice, che ha disposto per l’arrestato l’obbligo di firma presso gli Uffici di Polizia. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.