Colesterolo alto, i medici lo hanno scoperto solo ora: questa è la vera causa dell’innalzamento | È nascosta in questo alimento che ti droga il cervello

Occorre fare attenzione a moltissimi alimenti per tenere sotto controllo il colesterolo. Cosa c’è da sapere.

Il colesterolo è un tipo di lipide, ovvero un grasso, essenziale per il corretto funzionamento del nostro organismo. Si trova in tutte le cellule del corpo ed è coinvolto in processi vitali come la formazione delle membrane cellulari, la produzione di ormoni e la sintesi della vitamina D.

Esistono principalmente due tipi di lipoproteine che trasportano il colesterolo: le lipoproteine a bassa densità (LDL) e le lipoproteine ad alta densità (HDL). Il colesterolo LDL è spesso definito “colesterolo cattivo” perché, in eccesso, può depositarsi nelle pareti delle arterie, formando placche che le restringono e le induriscono. Questo processo è noto come aterosclerosi.

L’accumulo di placche nel tempo può portare a gravi problemi di salute. Il restringimento delle arterie può ridurre il flusso sanguigno agli organi, causando dolore al petto, affaticamento e difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, la formazione di un coagulo di sangue in un’arteria ristretta può bloccare completamente il flusso, provocando un infarto cardiaco o un ictus cerebrale.

Pertanto, livelli elevati di colesterolo LDL rappresentano un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, che sono tra le principali cause di mortalità nel mondo. Mantenere un equilibrio tra i diversi tipi di colesterolo è fondamentale per preservare la salute del sistema circolatorio e prevenire complicanze potenzialmente letali.

Tenere sotto controllo il colesterolo

Mantenere il colesterolo sotto controllo è fondamentale per la salute cardiovascolare e si basa principalmente su scelte di vita sane. Un’alimentazione equilibrata gioca un ruolo chiave. Aumentare invece il consumo di fibre, presenti in frutta, verdura, legumi e cereali integrali, e di grassi insaturi “buoni”, come quelli contenuti nell’olio d’oliva, nella frutta secca e nel pesce azzurro.

Parallelamente alla dieta, l’attività fisica regolare è un altro pilastro per la gestione del colesterolo. L’esercizio aerobico, come camminare, correre o nuotare, può contribuire ad aumentare i livelli di colesterolo HDL e a ridurre il colesterolo LDL. Anche mantenere un peso corporeo sano e non fumare sono abitudini importanti che influenzano positivamente i livelli di colesterolo nel sangue.

Gli zuccheri fanno aumentare il colesterolo

Contrariamente a quanto si pensa comunemente, l’aumento del colesterolo non è legato principalmente al consumo di grassi alimentari, bensì all’eccessiva assunzione di zuccheri. Quando mangiamo troppi zuccheri, il fegato li trasforma in trigliceridi, un altro tipo di grasso nel sangue. Un elevato livello di trigliceridi può a sua volta portare a un aumento del colesterolo.

Questo accade perché un’alta concentrazione di zuccheri nel sangue stimola la produzione di insulina, che a sua volta influenza il metabolismo dei lipidi nel fegato. Pertanto, per mantenere il colesterolo sotto controllo, è importante moderare l’assunzione di zuccheri semplici, presenti in bevande zuccherate, dolci e alimenti trasformati.