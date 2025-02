IMU, approvata l’esenzione totale: in questo comune stanno già stappando | A ruota seguiranno gli altri

Novità importante per determinate categorie di persone che non pagheranno più l’IMU in un comune ma potrebbero seguirlo altri.

Il pagamento delle tasse è un dovere civico fondamentale in ogni società moderna. Attraverso il gettito fiscale, lo Stato finanzia servizi essenziali come sanità, istruzione, infrastrutture, sicurezza e welfare. Le tasse, quindi, sono il motore che permette il funzionamento dello Stato e il progresso della comunità.

In Italia, purtroppo, l’evasione fiscale è un problema diffuso che sottrae ingenti risorse alle casse dello Stato. Questo fenomeno danneggia l’intera collettività, poiché comporta una riduzione dei servizi pubblici e un aumento della pressione fiscale su coloro che pagano regolarmente le tasse.

Le cause dell’evasione fiscale sono molteplici, tra cui la complessità del sistema tributario, la scarsa fiducia nelle istituzioni e la percezione di un’ingiusta distribuzione del carico fiscale. Tuttavia, l’evasione fiscale è un comportamento illegale che va contrastato con fermezza, attraverso controlli più efficaci, semplificazione del sistema fiscale e una maggiore sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza del pagamento delle tasse.

Pagare le tasse è un atto di responsabilità verso la comunità e un investimento nel futuro del Paese. Solo attraverso un sistema fiscale equo e efficiente è possibile garantire servizi pubblici di qualità per tutti i cittadini e promuovere uno sviluppo economico sostenibile.

Che cosa è l’IMU

L’IMU, Imposta Municipale Unica, è un’imposta patrimoniale che grava sugli immobili posseduti in Italia. Introdotta nel 2012, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, fino all’unificazione con la TASI nel 2020. L’IMU è dovuta da chiunque possieda un diritto reale su un immobile, come proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi.

Sono esclusi dal pagamento i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale, a meno che non si tratti di una casa di lusso. Il calcolo dell’IMU si basa su diversi fattori, tra cui il valore catastale dell’immobile, le aliquote deliberate dal Comune e le eventuali detrazioni ed esenzioni previste per legge. Il pagamento avviene in due rate annuali, con possibilità di versamento in un’unica soluzione.

In questo Comune non si paga l’IMU

A Cecina, l’IMU diventa più leggera per alcune categorie di cittadini. L’amministrazione comunale ha introdotto agevolazioni per i residenti con ISEE fino a 8.400 euro, prevedendo un’esenzione totale dal pagamento dell’imposta.

Questa misura, volta a sostenere le famiglie con minori disponibilità economiche, si affianca ad altre agevolazioni già previste per la Tassa Comunale sui Rifiuti, con possibilità di esenzione totale o riduzione del 50%. I cittadini interessati possono presentare domanda, con assistenza gratuita dei CAAF presenti sul territorio.