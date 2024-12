Riscaldamento, se scegli il condizionatore ottieni 200 euro in regalo: la casa si scalda e tu risparmi un sacco di soldi

Un risparmio incredibile se scaldi casa con il condizionatore: addio metodi tradizionali!

Fa ormai freddo e, sebbene il surriscaldamento climatico abbia portato a un generale innalzamento delle temperature medie e quindi ad inverni sempre meno freddi, di fatto non si può dire che in casa non serva il riscaldamento, soprattutto in certe zone d’Italia.

Per quanto si cerchi di risparmiare, indossando una felpa in più rispetto ad alzare di un grado i termosifoni, di fatto avere almeno 18°C in casa è necessario per la salute di tutti e per il riposo. In generale, gli esperti consigliano di mantenere una temperatura intorno ai 20°C, senza esagerare né in un senso, né nell’altro.

Oggi, però, vi sveliamo quanto potrebbe cambiarvi la vita (e il portafoglio!) iniziare ad usare il condizionatore come metodo di riscaldamento. Chi ce l’ha lo accende specialmente d’estate per difendersi dal caldo, ma anche d’inverno è un valido alleato!

Condizionatore per il riscaldamento: la bolletta ringrazia

Sempre più famiglie, per la propria casa, decidono di installare uno o più condizionatori, soprattutto se contestualmente adottano anche un impianto fotovoltaico che quindi gli permetta di adoperare la luce solare per alimentare il condizionatore e gli altri elettrodomestici della casa. Questo, in particolare, viene adoperato soprattutto nei mesi estivi per deumidificare e rinfrescare gli ambienti domestici: poiché le estati sono globalmente sempre più calde, il condizionatore sta diventando sempre più necessario.

In realtà, però, è un valido alleato anche d’inverno e quando fa freddo, specialmente nelle case dove la temperatura stenta a salire e c’è la sensazione di umido anche quando i caloriferi sono ben accesi. Per chi farà nel 2025 la scelta di acquistare un condizionatore nuovo, magari rottamando il proprio vecchio che ormai non funziona più, è previsto un incentivo fino a 200 euro in base all’ISEE: di che cosa si tratta.

Sfruttare il bonus per il condizionatore

Anche il condizionatore, se acquistato contestualmente alla rottamazione di un vecchio modello, può essere soggetto al bonus elettrodomestici. Per beneficiarne è necessario che il dispositivo acquistato sia di classe energetica minima B e sia stato prodotto in Europa. Obiettivo di questo bonus è quello di favorire la transizione energetica, quindi sostenere l’acquisto di dispositivi meno inquinanti ed impattanti sul pianeta e, dall’altro lato, di agevolare il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi obsoleti. Il bonus consisterà in un aiuto economico del 30% della spesa sostenuta: il tetto a persona è di 100 euro, cifra che può salire fino a 200 euro in base all’ISEE.