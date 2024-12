Caro luce, se hai un balcone le bollette si pagano da sole: questo dispositivo lo troverai in tutte le case

Dimenticati le bollette carissime: la soluzione l’hai davanti agli occhi

Uno dei problemi più sentiti da tutti i cittadini, di qualsiasi età e di qualsiasi provenienza, è quello delle bollette. Le utenze domestiche, infatti, sono sempre più care ed anche a parità di consumi, rispetto alle cifre sborsate qualche anno fa, oggi vengono chieste somme ben più alte.

I motivi sono vari e van ricercati nella situazione geo-politica internazionale, con le guerre che creano instabilità e quindi causano l’aumento del costo delle materie prime. Altro fattore, poi, è quello della crisi che sta colpendo tutto il settore, inasprita dalla pandemia del 2020.

Oggi, però, vi suggeriamo una soluzione alla quale non pensa mai nessuno ma che può davvero aiutare tutte le famiglie a spendere meno per quanto riguarda la bolletta della luce. Per godersela, è sufficiente avere un balcone: ecco in cosa consiste.

Caro bollette, il balcone ti farà risparmiare tantissimo

Quando si pensa ai rincari che hanno subito molti beni di prima necessità spesso si ha la tendenza a vederli come inevitabili: per quanto si possa provare a consumare meno, per esempio spegnendo le luci quando non servono o chiudendo l’acqua del rubinetto e della doccia, di fatto l’importo che arriva da pagare è sempre piuttosto pesante. In realtà, però, c’è un modo utile e comodo per risparmiare e il segreto sta nel balcone: oltre che per i pranzi estivi in famiglia o con gli amici, infatti, può essere usato anche per produrre energia.

Il trucco, infatti, sta nei pannelli solari da balcone, che rappresentano una soluzione sostenibile e innovativa per chiunque voglia ridurre il proprio impatto sull’ambiente e provare anche a risparmiare un po’. Si tratta di dispositivi più piccoli rispetto ai pannelli tradizionali installabili sul tetto ma altrettanto efficienti: ecco gli incentivi che ci saranno nel 2025.

Incentivi per i pannelli solari da balcone

Anche nel 2025 si potranno installare i pannelli fotovoltaici da balcone sfruttando il Superbonus 110%, che permette di ottenere una detrazione del 110% per le spese d’acquisto e di installazione di impianti fotovoltaici. Fruibile, poi, anche il Conto Termico ed il Bonus Ristrutturazioni, che coprono però solo una parte della spesa sostenuta.

Il Bonus Ristrutturazioni consiste in una detrazione del 50% sulle spese sostenute e lo si può applicare sia ai condomini che alle abitazioni; il Conto Termico, invece, consente di ricevere un rimborso per le spese di installazione di impianti di energia rinnovabile, come per l’appunto i pannelli solari da balcone.