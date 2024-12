Pulizie, a Natale non fare brutte figure: se lavi con questo detersivo tutto brillerà | Niente polvere né macchie

Questo detersivo stupirà tutti e nessuno potrà dirti niente sulla pulizia di casa tua!

Natale è alle porte e, tra pochissimi giorni, tante famiglie italiane si raduneranno attorno ad una tavola per trascorrere insieme quelle che, per molti italiani, sono i giorni più belli dell’anno. Il 24, il 25 e il 26 dicembre sono infatti interamente da dedicare all’amore di chi ci vuol bene, alle tradizioni ed al buon cibo, nulla di più.

Per far sì che la famiglia si riunisca, però, qualcuno deve mettere a disposizione casa e, per quanto lo si faccia con piacere, questo inevitabilmente espone a qualche necessità in più. Ciò che si teme, infatti, è che qualche parente poco educato commenti l’arredamento, i piatti proposti o la pulizia degli ambienti che, per quanto ci si possa impegnare, non metteranno mai tutti d’accordo.

Oggi, però, vi sveliamo un trucchetto che, in merito alle pulizie, non permetterà a nessuno di dirvi niente. Il metodo è incredibile: di che cosa si tratta.

Pulisci così: la tua casa sarà uno specchio!

Sono molti i detersivi che, sullo scaffale del supermercato, attirano la nostra attenzione per il potere quasi miracoloso millantato dalla pubblicità: per ogni necessità ne esistono decine e decine e spesso si fa fatica a capire qual è quello di cui si ha realmente bisogno. Anche in casa, però, senza rendersene conto si hanno dei prodotti che si possono usare proprio come detersivi e che, a guardare bene, hanno un impatto ambientale addirittura ridotto rispetto ai prodotti già pronti del supermercato. Come per ogni cosa, è bene conoscere le loro regole di utilizzo così da non fare più danni che altro: il primo di cui vi parliamo è il bicarbonato.

Dal basso impatto ambientale e dal costo decisamente ridotto, non danneggia alcun tipo di superficie e, dato il suo potere leggermente abrasivo, è ottimo per rimuovere lo sporco ed anche per ridurre la persistenza di alcuni odori. Perfetto in caso di scarico rallentato o maleodorante, è ottimo anche con lo spazzolino da denti per pulire le fughe tra le piastrelle. Provare per credere!

Il potere di aceto e acido citrico

Due altri prodotti molto validi in casa ma da conoscere bene sono l’aceto e l’acido citrico. Si tratta di due acidi, quindi sono validi contro il calcare ma non hanno alcun potere disinfettante e non rimuovono lo sporco: il primo, in particolare, è comodissimo per togliere il calcare dai rompigetti e dai soffioni, così come dalle pareti della doccia. Provate e queste brilleranno come non mai!