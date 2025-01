Stipendi 2025, disastro Meloni: la strage annunciata | 40€ netti in meno in busta paga, li sentirai eccome

In arrivo una strage per la busta paga degli italiani. Il 2025 si preannuncia già come un anno più difficile del solito.

Purtroppo si sa, oggigiorno la nostra nazione sta vivendo una dura crisi economica. Eppure neanche questo 2025 porterà con sé buone notizia e sembrerebbe proprio che il Governo Meloni abbia deciso di fare l’ennesimo taglio del cuneo fiscale.

Ma di cosa si tratta? E perché i lavoratori italiani sono già in crisi? Non ci resta che scoprirlo subito assieme.

Nonostante la vita sia diventata sempre più cara, gli stipendi delle persone sono rimasti sempre gli stessi o, addirittura, sono abbassati negli ultimi anni. Purtroppo infatti sono diverse le famiglie italiane che faticano ad arrivare a fine mese. In queste ore è arrivata l’ennesima mazzata che non ha entusiasmato per niente una buona fetta di lavoratori italiani: molti di essi si troveranno con meno soldi in busta paga.

Ecco dunque tutto quello che dovresti sapere al riguardo e se, anche tu, rientrerai in questa categoria di ‘sfortunati’.

Come cambieranno le cose nel 2025

Nel 2024 è stato introdotto il cosiddetto sistema del cuneo fiscale. Nonostante sia passato solamente un anno, il Governo Meloni ha già deciso di modificarlo (e non in positivo). Sembrerebbe infatti che molti guadagneranno di più, mentre altri si troveranno con meno denaro dentro al proprio conto corrente. Secondo le simulazioni di queste ore, coloro che vedranno un calo maggiore saranno quelli che guadagnano circa 25mila euro all’anno. La perdita, per queste persone, sarà di circa 96€ (circa 7€ al mese). Anche coloro che hanno uno stipendio di circa 30mila euro l’anno, vedranno un taglio di circa 42€.

Al contrario di queste categorie di persone, ci sarà invece chi ne trarrà guadagno e la cosa ha destato non poche polemiche da parte degli italiani.

Chi guadagnerà di più per il Governo Meloni

Al contrario di quanto appena spiegato, non tutti saranno penalizzati per il Governo Meloni. I lavoratori con un reddito di 40mila euro, ad esempio, avranno un guadagno di circa 35€ in più al mese, ossia 460€ l’anno. Fino al 2024, il governo riduceva i contributi previdenziali, lasciando così più soldi in busta paga. Quest’anno, invece, il sistema si è diversificato: per i redditi più bassi (fino a 20mila euro), ci sarà un’indennità che arriverà direttamente in busta paga, mentre per chi guadagna di più, il taglio si trasformerà in detrazione fiscale.

Insomma, questo 2025 porterà buone notizie solamente a chi guadagna un po’ di soldi. Per il resto delle persone verrà notata la differenza in busta paga!