Casalinghe, l’assicurazione diventa obbligatoria per tutte: entro il 31 gennaio devi compilare questo modulo

E’ possibile tutelare la salute di chi lavora in casa, stiamo parlando delle casalinghe o casalinghi che dovranno fare un’assicurazione

La polizza Inail contro gli infortuni domestici, istituita con la legge n. 493 del 1999, rappresenta un importante strumento di tutela per coloro che svolgono attività domestiche. Questi infortuni sono tra i più diffusi e, secondo i dati Istat, ogni anno si verificano circa 2,5 milioni di incidenti domestici che richiedono interventi medici o sanitari. La percezione della casa come ambiente sicuro spesso porta a sottovalutare i rischi connessi alle attività quotidiane, aumentando le probabilità di incidenti.

La polizza è obbligatoria per legge e rivolta a donne e uomini tra i 18 e i 67 anni che si occupano in modo volontario, abituale, esclusivo e gratuito delle attività domestiche. Il premio annuale della polizza è di 24 euro, deducibile fiscalmente, e deve essere versato entro il 31 gennaio per garantire la copertura assicurativa per tutto l’anno. Nonostante l’obbligatorietà, non sono previste sanzioni per chi non adempie, data l’impossibilità di controlli diretti nelle abitazioni.

Per chi si iscrive per la prima volta, è necessario utilizzare il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento” sul sito dell’Inail, accedendo con Spid, Cie o Cns. Dopo l’iscrizione, si riceve via email un avviso di pagamento PagoPA con il codice IUV, utilizzabile presso vari punti di pagamento fisici e online. La copertura assicurativa inizia dal giorno successivo al versamento del premio.

In caso di rinnovo, Inail invia ogni anno una comunicazione con l’avviso di pagamento precompilato, indicando i dati dell’assicurato e l’importo da versare. L’avviso è disponibile anche nell’area riservata del sito Inail e sull’app IO. Gli iscritti devono versare il premio entro il 31 gennaio per mantenere attiva la copertura. Per coloro che beneficiano di redditi bassi, l’assicurazione è a carico dello Stato, previa dichiarazione tramite il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

Quali sono i vantaggi di stipulare una polizza assicurativa

La polizza offre diverse prestazioni in caso di infortunio domestico. Per un’inabilità permanente compresa tra il 6% e il 15%, è prevista un’indennità una tantum di 337,41 euro. Se l’invalidità permanente è pari o superiore al 16%, spetta una rendita mensile proporzionale che può arrivare a 1.454 euro. Nei casi più gravi, con invalidità totale e menomazioni rilevanti, è previsto un assegno per l’assistenza personale continuativa di 632,94 euro mensili.

In caso di infortunio mortale, l’Inail garantisce ai superstiti una rendita mensile di 1.454,08 euro, oltre a un assegno una tantum di 11.612,92 euro. Questi importi sono rivalutati periodicamente per adeguarli al costo della vita, assicurando un sostegno economico costante ai beneficiari.

Una tutela in più per chi si occupa h24 alla cura della casa e della famiglia

L’assicurazione rappresenta quindi un fondamentale strumento di protezione per chi si occupa della casa. Promuove la consapevolezza sui rischi domestici e garantisce un supporto economico in caso di infortuni, offrendo sicurezza e tranquillità a chi svolge queste attività essenziali per il benessere familiare.

Nonostante l’importanza di questa tutela, è fondamentale informare e sensibilizzare i cittadini sull’esistenza della polizza e sull’importanza di rispettare i termini di iscrizione e rinnovo. Solo così si potrà garantire una protezione adeguata e una maggiore sicurezza nelle attività domestiche.