Bonus acquisti, lo stanno accreditando a tutti sul conto | Ogni due mesi una spesa al supermercato è gratis

Per la gioia di molti è arrivato il bonus acquisti, ogni due mesi una spesa al supermercato è gratis. Ecco a chi lo stanno accreditando sul conto.

La nuova Legge di Bilancio 2025 è entrata ufficialmente in vigore da qualche settimana ormai e i cittadini stanno cercando di sapere quali agevolazioni potranno ottenere e quali non sono in linea con la loro storia finanziaria.

Ovviamente non ci sono solo bonus e agevolazioni, ma anche rincari e tasse da pagare, anche se per il momento ci concentreremo maggiormente sul primo di aspetto. Tanto alla fine sappiamo tutti che dobbiamo pagare le tasse, ma in pochi sanno invece quando possono beneficiare di aiuti specifici.

Ecco perché oggi vogliamo parlarvi del bonus acquisti grazie al quale potrete fare la spesa gratis al supermercato ogni due mesi. Ecco a chi lo stanno accreditando sul conto.

Agevolazioni per le famiglie

Oltre al bonus acquisti di cui vi parleremo a breve, nella nuova Legge di Bilancio 2025, troverete svariati aiuti elargiti alle famiglie con particolari condizioni, come per esempio il reddito che figura nell’ISEE aggiornato. Troverete dunque il bonus elettrodomestici, l’assegno di inclusione, il supporto formazione lavoro e così via.

Inoltre per chi mette al mondo figli nel 2025, potrà usufruire del bonus nascita, dei vari congedi, delle detrazioni per le scuole private, del fondo mense e così via. Insomma, vi conviene chiedere informazioni al Caf o all’INPS, per sapere di preciso quali agevolazioni vi spettano per questo nuovo anno.

Il bonus acquisti che tutti vogliono

Voi lo sapevate che grazie al bonus acquisti potrete fare la spesa gratis ogni due mesi al supermercato? Tutti vorrebbero vederselo accreditare sul conto corrente, ma non tutti ne hanno i requisiti. Per poter infatti ottenere la Carta Acquisti 2025, dovrete avere dai 65 anni in su, oppure essere genitori di figli sotto i tre anni.

In questi casi e nelle altre condizioni previste, i beneficiari potranno ottenere ogni due mesi, un contributo di 80 euro per poter pagare la spesa alimentare, nonché le spese sanitarie e il pagamento delle bollette luce e gas. Da quando è arrivato, questo bonus è stato attivato da quasi 6 milioni di cittadini, segno che sono in molti coloro che necessitano di questo aiuto statale. Ad ogni modo, per conoscere meglio tutti i dettagli, i requisiti e le agevolazioni che questa Carta Acquisti 2025 vi può fornire, vi conviene chiedere direttamente al Caf o all’INPS di zona, per capire di preciso come poterne beneficiare.