Carte di credito, segnati il tuo codice PAN: lo stanno iniziando a chiedere a tutti | Se non lo sai ti bloccano gli acquisti

La moneta elettronica sta prendendo il posto dei contanti, è bene restare informati sulle novità per effettuare acquisti con carte e bancomat

Il codice PAN (Primary Account Number) è un elemento centrale del sistema di pagamento globale, rappresentando l’identità digitale di ogni carta di credito. Si tratta di un codice univoco, composto generalmente da 16 cifre. Un codice fondamentale per effettuare i pagamenti elettronici ma non solo. Consente di verificare l’autenticità della carta, e per la gestione dei fondi e la protezione contro le frodi.

Per effettuare pagamenti fisici e online, il PAN è indispensabile per garantire la sicurezza e l’efficienza dei processi finanziari. Ma scopriamo di più. Il codice PAN è suddiviso in tre sezioni principali: le prime cifre, l’IIN (Issuer Identifier Number), identificano il circuito di pagamento come Visa o Mastercard; le cifre successive collegano la carta all’istituto emittente; infine, l’ultima cifra è un codice di controllo calcolato con la Formula di Luhn.

Questa struttura della numerazione che garantisce la riconoscibilità e la sicurezza del PAN in tutto il mondo, facilitando transazioni internazionali e proteggendo i titolari. I principali circuiti di pagamento adottano configurazioni specifiche per il PAN, che li rendono immediatamente riconoscibili.

Il PAN è solitamente stampato sul fronte delle carte di pagamento. Storicamente stampato in rilievo sulla parte frontale della carta, oggi è comune trovarlo sovrimpresso anche sul retro. Grazie a standard rigorosi e continui aggiornamenti tecnologici, il PAN è un elemento chiave per preservare l’affidabilità del sistema finanziario globale.

Impariamo a riconoscere il codice Pan delle nostre carte

Le carte Visa iniziano con il numero 4, quelle Mastercard con cifre tra 51 e 55, mentre American Express utilizza il prefisso 37. L’adozione di numeri di identificazione distintivi, recentemente estesi da sei a otto cifre per rispondere al crescente numero di emittenti, è una testimonianza dell’evoluzione e dell’adattabilità di questo sistema.

Il PAN è fondamentale per garantire la sicurezza nelle transazioni digitali. Ogni pagamento online richiede, oltre al numero PAN, la data di scadenza e il codice di sicurezza della carta. Questi elementi lavorano insieme per autenticare le operazioni e proteggere gli utenti da accessi non autorizzati.

Il futuro del PAN: tokenizzazione e pagamenti digitali

L’innovazione nei pagamenti sta trasformando il ruolo del codice PAN. Con l’avvento della tokenizzazione, il numero fisico della carta è sempre più spesso sostituito da token digitali, codici casuali che offrono maggiore sicurezza. Entro il 2030, Mastercard prevede che tutte le carte emesse in Europa utilizzeranno questa tecnologia. Inoltre, l’integrazione con sistemi biometrici e la crittografia avanzata stanno ridefinendo gli standard di sicurezza del settore.

La transizione verso i pagamenti digitali e i mobile wallet evidenzia l’evoluzione del PAN verso un formato più moderno e sicuro. Con i token digitali e le soluzioni di pagamento embedded, il numero PAN si adatta a nuove esigenze, eliminando gradualmente la dipendenza dalle carte fisiche.