Pannello solare, la scomoda verità è venuta a galla: hai speso migliaia di euro per niente | Ti hanno ingannato

Una fregatura inaspettata. Ci sei cascato sicuramente anche tu: c’entra il pannello solare

Sempre più case, oggi come oggi, sul tetto presentano un numero variabile di pannelli solari e il Superbonus, così come l’Ecobonus, hanno decisamente incentivato questo tipo di installazione. Si tratta di nient’altro che dispositivi in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica utilizzabile.

I pannelli fotovoltaici si compongono di piccole celle che catturano la luce del sole e la convertono in corrente continua, convertibile poi in corrente alternata così da essere utilizzabile per l’alimentazione di sistemi elettrici ed elettrodomestici quali la lavastoviglie, la lavatrice e così via.

L’installazione di questo tipo di dispositivi ha vari vantaggi, a fronte di un costo iniziale non indifferente. Innanzitutto permettono di risparmiare sulla bolletta e di avere un ridotto impatto ambientale; inoltre, favoriscono l’autonomia energetica e permettono l’aumento della classe energetica dell’edificio.

Oggi, però, parliamo di uno svantaggio che in pochissimi, se non nessuno, hanno tenuto in considerazione al momento dell’installazione dei pannelli fotovoltaici: la fregatura è grossa, ma ormai il danno è fatto.

Allarme pannelli solari: quella spesa è davvero inutile

Sono molti i punti che, quando si decide di acquistare ed installare i pannelli fotovoltaici, spesso non vengono considerati. Si tratta di dettagli importanti, che possono influire sulla resa finale del lavoro e sulla sua effettiva realizzazione, nonché sulle finanze di chi si troverà poi a pagare quella spesa. Innanzitutto, l’impianto fotovoltaico non viene installato dall’oggi al domani e le conseguenze sulle bollette si vedono a distanza di un po’ di tempo: la pazienza, infatti, è necessaria.

Il risparmio, inoltre, non è così elevato come spesso le aziende che forniscono questi servizi vogliono far credere: di giorno, infatti, i pannelli producono tantissimo, così come d’estate mentre di notte e d’inverno la produzione rallenta. In questi periodi di “magra”, quindi, è inevitabile ricorrere all’acquisto di corrente dalla rete: non penserai mica di poterne definitivamente fare a meno! C’è poi un ennesimo punto da considerare.

Il problema dei pannelli costosi

Quando si decide di installare un impianto fotovoltaico, spesso si finisce per scegliere l’alternativa più costosa poiché ci si illude che sia quella di miglior qualità. Di fatto non è così poiché tutti i pannelli sono uguali, indipendentemente dal marchio: ciò che fa la differenza è dove li si posiziona e dove si vive, poiché più luce solare riescono a prendere e più funzioneranno bene. Il marchio famoso e costoso, infatti, non è di per sé garanzia che quel pannello funzionerà meglio di uno più econmico!