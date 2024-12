Canone RAI annullato, finalmente si risparmiano 90 euro in bolletta: la clausola la conoscono in pochi

Questa clausola in pochi la conoscono, eppure grazie a questa direttiva non dovrete pagare i 90 euro in bolletta per il canone Rai. Adesso vi spieghiamo questa modalità.

Il canone Rai ha sempre acceso il dibattito tra i cittadini, in quanto non tutti sono felici di doverlo pagare. A prescindere da tutto, a questa tassa, almeno per il momento, il governo non può rinunciarci, essendo una risorsa preziosa per la stabilità economica del Paese.

Nel corso degli anni è mutata sia la cifra che la modalità di pagamento. In assenza di modifiche improvvise, la tassa della televisione sarà pagata all’interno della bolletta dell’elettricità, suddivisa in più rate e l’importo sarà di 90 euro. Pare infatti che l’abbassamento a 70 euro fosse una concessione soltanto per quest’anno.

Eppure, c’è una clausola che in pochi conoscono, grazie alla quale il canone della Rai non dovrete pagarlo, risparmiando così quei famosi 90 euro che tanto fanno protestare molti cittadini. Ecco qual è la condizione per poter beneficiare di questa concessione.

L’esenzione per il pagamento del Canone RAI

Il canone Rai per quanto possa creare scompiglio, va comunque pagato, ed essendo incluso nella bolletta, viene ammortizzato in più rate. Sono previsti degli esoneri in casi specifici, come riportato dal sito dell’Agenzia delle Entrate: “Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo”.

In tutti gli altri casi bisogna mettersi l’anima in pace se si vuole continuare a guardare la televisione. A tal proposito, da come si legge in rete, pare che dal 2025 non sarà previsto il bonus televisione e quello per il decoder. Dovremo quindi attendere di capire quali agevolazioni saranno attivate.

Come risparmiare i 90 euro in bolletta

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, non tutti lo sanno, ma in questo caso particolare non dovrete pagare nuovamente il canone Rai, risparmiando così ulteriori 90 euro. Se avete una seconda casa, non dovrete pagare una seconda volta la tassa della televisione, in quanto, come rivelano da estra.it, lo stesso soggetto e gli stessi componenti del suo nucleo familiare, pagheranno una volta sola.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate troverete tutti i dettagli in merito, inclusa la modalità per abbinare la doppia residenza, nel momento in cui guardate la televisione per esempio nella casa delle vacanze. Questa informazione è importante da sapere almeno chiunque dovesse provare a imbrogliarvi, non ci riuscirà, conoscendo la procedura corretta e ufficiale.