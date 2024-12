Risparmia con Poste Italiane, con questi due servizi i soldi sono in una botte di ferro: non li batte nessuno

Questi non li batte nessuno: Poste Italiane ti fa risparmiare tantissimi soldi

Non è facile, oggi come oggi, parlare di risparmio. Molte famiglie italiane, infatti, hanno come missione non tanto quella di riuscire a far fruttare quel gruzzoletto messo da parte nel corso del tempo, quanto più quello di riuscire ad arrivare a fine mese.

Le spese quotidiane sono tante e sono ingenti e non tutti riescono a sostenerle, considerando anche che le entrate sono sempre uguali a sé stesse e che è difficile che abbiano seguito l’aumento del costo della vita e il rialzo dell’inflazione.

I più fortunati, o previdenti se così li si vuol chiamare, nel corso del tempo sono riusciti a mettere da parte un piccolo gruzzoletto di denaro, derivante magari da un’eredità o da un premio percepito a lavoro. Invece di tenerlo lì a marcire, la cosa migliore per farlo crescere è quella di reinvestirlo.

Se anche voi vi trovate in questa situazione ma non avete la minima idea di dove girare la testa per non cadere in una trappola, ecco i due strumenti di Poste Italiane che ti assicureranno un risparmio davvero incredibile.

Poste Italiane, gli strumenti perfetti per tutelare il proprio patrimonio

Considerati da sempre una delle soluzioni più apprezzate, gli investimenti postali sono un modo sicuro e soprattutto facile per la gestione del proprio denaro. Il periodo storico che stiamo vivendo è dominato dalla diminuzione dei rendimenti di molti strumenti finanziari, dovuta principalmente al calo dei tassi Bce. In Italia, però, i cittadini possono godere del Libretto di Risparmio Postale e dei Buoni Fruttiferi Postali, due strumenti molto interessanti per conservare i risparmi e tenerli al sicuro.

Il Libretto è un prodotto che consente di mettere al sicuro i propri soldi e di gestirli comodamente allo sportello, come se fosse un conto corrente. In Poste Italiane ne esistono di tre tipi: c’è quello smart, gestibile anche su Internet; quello ordinario, cartaceo e gestibile solo allo sportello e quello dedicato ai minori. Ecco però invece cosa sono i BFP, molto amati dagli italiani.

Tutto sui Buoni Fruttiferi Postali

I BFP vengono emessi dalla Cassa depositi e prestiti e sono l’ideale per l’investitore che vuole muoversi in totale sicurezza, senza le preoccupazioni derivanti dalla volatilità del mercato azionario. Ne esistono di diverse tipologie: quelli ordinari sono garantiti dallo Stato, offrono un rendimento a tasso fisso crescente e permettono il rimborso anticipato del capitale.

I BFP per i minori, invece, possono essere intestati a minori di età inferiore ai 16 anni e 6 mesi e, al compimento della maggiore età, permettono al ragazzo di fruire di una certa somma di denaro. Il capitale cresce a seconda della somma investita e degli interessi maturati nel tempo.