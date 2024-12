Monete rare, 7mila euro in cambio di un ramino: se trovi questo centesimino i collezionisti ti ameranno

Una cifra astronomica in cambio di questa moneta: i collezionisti ti ameranno se gliela dai

Se, agli occhi degli altri, i collezionisti potrebbero anche apparire come delle persone con una passione davvero strana, di fatto chi ha questo hobby spesso vanta degli oggetti molto rari e che, per quantità o per qualità, stupiscono anche chi da questa passione non si lascia affatto coinvolgere.

Il collezionismo di monete riguarda le monete o le altre forme di valute emesse legalmente che coinvolge, di solito, quelle emesse per brevi periodi con degli errori, oppure particolarmente belle o con una specifica rilevanza storica. Si differenzia però dalla numismatica poiché quest’ultima non consiste nel collezionismo in sé e per sé ma nello studio delle monete, sebbene i due fenomeni siano collegati.

Oggi vi parliamo di alcune monete che, se ritrovate e vendute ai collezionisti, possono fruttare davvero una fortuna. Aprite gli occhi poiché potreste già averle nel portafoglio senza neanche accorgervi: ecco quali sono.

Monete rare, queste valgono una fortuna: inizia a cercarle

Gli appassionati di monete si trovano in tutto il mondo e, sebbene nel globo siano in circolazione molte valute diverse, di fatto alcuni specifici esemplari sono desiderati da chiunque per la loro rarità. Un esempio è quello delle monete nate con errori di conio, quindi prodotte in un numero assai ridotto di esemplari e subito tolte dalla circolazione: qualche superstite ancora in circolazione, però, c’è ed è per questo che chi riesce ad accaparrarselo può ricavarne una vera fortuna.

Oggi parliamo di due elementi che, se solitamente si trovano separati nelle monete da 1 centesimo e 2 centesimi, in un particolare esemplare sono state fuse. Si tratta del Castel del Monte, la costruzione del 13esimo secolo eretta ad Andria, in Puglia e incisa sulla moneta da 1 centesimo e della Mole Antonelliana di Torino, che si trova invece sul 2 centesimi. Ci sono delle monete rare che li riportano entrambi: quanto valgono.

L’errore di conio più fruttuoso di tutti: inizia a cercarlo

Le monete di cui vi parliamo oggi hanno sul retro il valore nominale di 1 centesimo ma, sul fronte, hanno la Mole Antonelliana, che di solito si trova invece sui 2 centesimi. Si tratta a tutti gli effetti di un errore di conio commesso nel 2002 e, ad oggi, dovrebbero essere in circolazione solo un centinaio di esemplari. Nel caso in cui ne aveste uno e questo fosse conservato in buono stato, questo può arrivare a valere anche 7mila euro.