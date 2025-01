Legge di Bilancio, valanghe di soldi per le famiglie: 30 milioni vanno distribuiti subito | Se hai un figlio tocca anche a te

Una valanga di di soldi per le famiglie italiane. Tutto merito della Legge di Bilancio

Non è stato un anno facile, il 2024. Oltre ai conflitti che sono iniziati o proseguiti dall’anno precedente, cioè quello tra Russia e Ucraina e quello tra Palestina ed Israele, a complicare ulteriormente l’annata ci hanno pensato i rincari sui beni di prima necessità, la situazione economica delicata in cui hanno versato molte famiglie e la crisi lavorativa di molte aziende italiane.

Con l’inizio dell’anno nuovo, quindi, la speranza di molti è che si riesca ad invertire il trend che ha caratterizzato le ultime dodici mensilità e che i conti correnti possano tornare a riempirsi un po’. Di fatto, grazie alla Legge di Bilancio qualcuno avrà questo privilegio: ecco chi deve prepararsi a ricevere tanti soldi.

Tanti soldi nel 2025 grazie alla Legge di Bilancio: è tutto vero

Come abbiamo anticipato, nel 2025 la speranza è che le condizioni economiche generali in cui versa l’Italia possano migliorare per tutti, così che la ricchezza pro-capite favorisca una maggiore circolazione di denaro e che tutti possano vivere al meglio delle proprie possibilità. In particolar modo, a subire gli effetti dei rincari sui beni di prima necessità sono le famiglie con figli, costrette a spese sempre più onerose a fronte di entrate sempre uguali a sé stesse: per loro, però, la Legge di Bilancio ha in serbo grandi novità.

Ciò di cui parliamo oggi è il Fondo Dote Famiglia, uno strumento pensato per favorire l’accesso dei minorenni alle attività ricreative e sportive, soprattutto se appartenenti a nuclei famigliari con redditi medio-bassi. In tali contesti, infatti, spesso l’attività sportiva è quella a cui i figli ed anche i genitori son costretti a rinunciare, a causa del costo e della sua non necessarietà rispetto ad altre spese. Per via della sua importanza sociale e non solo, però, il governo ha deciso di sostenerla.

Cos’è il Fondo Dote Famiglia

Istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2025, il Fondo Dote Famiglia offre dei contributi economici alle famiglie con figli di età tra i 6 e i 14 anni ed è rivolto al supporto del pagamento dei costi di iscrizione ad attività ricreative e sportive nei periodi extra-scolastici.

Per accedervi è necessario avere un ISEE non superiore a 15mila euro all’anno e, al momento, è necessario attendere il decreto ministeriale di riferimento per conoscere le modalità di accesso e di erogazione dei fondi, nonché le procedure operative.