Bonus psicologo, nel 2025 lo daranno a pochi: soddisfare i requisiti non basta più | Diventa peggio di un gioco a premi

Se nel 2025 speravi di poter prendere il bonus psicologo, abbiamo una brutta notizia per te

Dalla pandemia di Covid-19 in poi, la figura dello psicologo e dello psicoterapeuta ha gradualmente assunto l’importanza che da sempre meritava ma che, per diverse ragioni soprattutto di tipo culturale, in Italia stentava a vedersi riconosciuta. La sanità mentale, infatti, oggi è messa al pari di quella fisica e tutto ciò che contribuisce al suo mantenimento od ottenimento è visto come necessario e soprattutto importante, ma non è sempre stato così.

Fino a qualche anno fa, e in alcune zone d’Italia ancora oggi, andare dallo psicologo, dallo psicoterapeuta o dallo psichiatra era visto come un chiaro segnale di malattia mentale: chi ci andava, infatti, veniva spesso escluso dalla società e veniva additato come un matto, un reietto, una persona da cui stare lontani.

Oggi, che fortunatamente in molte zone non solo del nostro paese ma di tutto il mondo non è più così, sono tantissime le persone che vanno in terapia. Per il 2025, però, il tanto amato bonus psicologo non sarà come l’abbiamo conosciuto nel 2024: ecco le novità.

Bonus psicologo, nel 2025 cambia tutto

Anche nel 2025, i cittadini che hanno bisogno di un sostegno psicologico e che rispettano determinati requisiti reddituali potranno ottenere un bonus fino a 1500 euro all’anno per il pagamento delle sedute di terapia. La Legge di Bilancio, in riferimento al 2025, ha approvato lo stanziamento di 9.5 milioni, un milione e mezzo di euro in più rispetto al 2024. Sebbene questa sembri una bella notizia, di fatto non è così poiché rispetto al 2023 la situazione è notevolmente peggiorata: quell’anno, i fondi stanziati erano di 10 milioni di euro e, anche con una cifra così ingente, vennero accolte meno del 3% delle domande pervenute all’Inps.

Con il passare degli anni, non si può che prevedere che le domande siano aumentate: più persone hanno saputo dell’esistenza del bonus e quindi fatto richiesta ma, con la diminuzione dei fondi stanziati, sempre meno vedranno accreditarsi le somme sperate.

Come ottenere il bonus psicologo

Il bonus psicologo è riservato a chi ha un ISEE specifico. Nel caso in cui questo non superi i 15mila euro, allora il sostegno ammonta a 1500 euro all’anno; se invece l’ISEE è tra i 15mila e i 30mila euro, allora il bonus scende a 1000 euro all’anno. Per ISEE tra i 30mila e i 50mila euro, la somma erogata non supera i 500 euro.