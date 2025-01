Canone RAI, finalmente puoi dire basta: dal 2025 non lo paghi più | Queste categorie sono graziate dallo Stato

Una delle imposte più impopolari e mal comprese del sistema fiscale italiano, è da sempre percepita come una ingiusta vessazione.

Gli Italiani sono ingovernabili, questo detto accompagna il popolo del Bel Paese da molto tempo. Questo perché i giuristi hanno notato che gli abitanti hanno qualche difficoltà a seguire tutte le regole imposte dalla legge su quanto concerne la parte tributaria.

Non è un mistero che il rapporto tra gli italiani e le tasse sia da sempre molto conflittuale per ragioni così ataviche che si perdono nella notte dei tempi. Quasi il 68% della popolazione ritiene le imposte ingiuste ed inique, desiderando più servizi per la gente senza dover metter mano al portafogli.

Probabilmente, i cittadini ritengono che le promesse di offrire la riforma sulla tassazione siano false. Quello che resta è il fatto che solo una piccola parte di voi sta veramente pagando le tasse. Ed è per questo che l’Italia sta lentamente scivolando verso un debito pubblico più elevato con elementi del welfare sempre in crisi.

Una delle imposte più evase è stata quella sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive. Quella che è conosciuta come Canone Rai. Nel 2016 questa tassa è stata accorpata all’utenza elettrica, perché meno della metà della popolazione provvedeva al pagamento.

Si può essere esentati dal pagamento del canone televisivo?

Sebbene resti l’imposta più odiata da tutti, ci sono delle possibilità di non pagarla.

Oltre al personale diplomatico e militare d’istanza in Italia, alcune categorie di cittadini possono beneficiare dell’esenzione se hanno particolari requisiti, facendo domanda all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite l’ausilio di un patronato.

Come beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone

Tra le categorie che beneficiano dell’esenzione potete trovare gli anziani over 75 con reddito annuo di ottomila euro, trovandosi in una fascia reddituale particolare. Nonostante in passato si sia discusso di approvare un benefit per tutti coloro che usufruiscono della legge 104, allo stato attuale questa categoria deve ancora corrispondere l’abbonamento tv, a meno che non si risieda in una RSA con gli stessi requisiti degli ospiti delle case di riposo.

Se al contrario non si è ricoverati nel luogo di cura, ma presso la propria abitazione si è ancora in possesso di un apparecchio televisivo o risultate fiscalmente titolari di un contratto della luce di tipo domestico residenziale, vale ancora la presunzione di possibilità di visione come stabilito dalla legge.