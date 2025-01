Caro bollette, dimezza i costi con i trucchi degli esperti: quest’inverno ti scaldi ma il portafoglio rimane pieno

Per risparmiare sulle bollette seguite i trucchi degli arredatori di interni per avere il portafogli più pieno.

Tutti avrete tentato di attuare dei modi per risparmiare sul caro energia. Molti hanno cambiato i fornitori, qualcuno ha comprato nuovi elettrodomestici, sui tetti delle case ci sono sempre più pannelli solari e molti hanno deciso di ripristinare le vecchie cisterne per la raccolta dell’acqua. Tutto ciò sicuramente vi sta permettendo di conservare qualche euro, ma non avete pensato a qualcosa di semplice e talmente ovvio che potrà aiutarvi nella gestione del budget familiare.

Se vi soffermate a pensare, noterete che le case moderne sono sempre più piccole, pensate più come un dormitorio dove ritirarsi.

La diffusione dello smart working che permette di lavorare da casa, ha creato la necessità che la vostra residenza sia anche un perfetto luogo di lavoro, pensato per voi senza inutili sprechi energetici.

Bastano pochi accorgimenti per valorizzare qualsiasi tipo di ambiente e costruire uno spazio abitativo con un impatto estetico ordinato, pulito e illuminato dalla luce del sole, che riscaldando naturalmente le stanze permetterà un risparmio sulle bollette del gas e non solo su quelle della luce.

Il segreto del risparmio

Scegliere una palette di colori chiari nella vostra casa, amplifica la luminosità spontanea, crea l’illusione di uno spazio ampio. L’utilizzo di pavimentazioni chiare, crea un flusso continuo di luce. Mantenere le finestre pulite permette al sole di riscaldarla meglio anche nelle giornate invernali, riducendo il bisogno di utilizzare il riscaldamento artificiale con un notevole risparmio energetico. Per la stessa ragione, è bene utilizzare tendaggi chiari e leggeri che permettono alla luce di filtrare dalle finestre senza compromettere la vostra privacy.

Scegliere di installare lucernari o finestre panoramiche massimizza l’ingresso della luce e l’aspetto estetico dell’interno ne beneficia con una luminescenza senza eguali e il sole genera calore interno se non trova ostacoli. Per lo stesso motivo è bene posizionare specchi in maniera strategica di fronte alla finestre, al fine di riflettere la luce all’interno.

Casa calda come?

Importante per sfruttare la bellezza della luce naturale, è eliminare ostacoli che si trovino di fronte alle finestre, perché questi elementi creano un campo visivo opprimente e poco curato. Con questi accorgimenti la vostra casa si trasformerà in un ambiente incredibilmente raffinato, luminoso e naturalmente riscaldato e illuminato con un beneficio per il portafogli.

Il segreto è mai ostacolare il sole, perché anche durante la stagione invernale garantisce quel minimo di calore che salva il vostro budget.