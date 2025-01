Casa nuova, nel 2025 non fari fregare: prima dell’acquisto fai fare i giusti controlli | Così risparmi migliaia di euro

Non potete acquistare una casa al buio, siate scaltri ed effettuate dei controlli per evitare problemi inimmaginabili.

Scegliere la casa dei vostri sogni va fatto in base alle personali esigenze e alla disponibilità economica, perché sarà uno degli impegni finanziari più lunghi della vita. Per questo motivo è necessario essere preparati prima di firmare un atto di compravendita.

In un momento storico di forte crisi economica la decisione di sobbarcarsi un mutuo è un passo da non sottovalutare. Ricordate che la posizione debitoria con la banca potrebbe influenzare negativamente la vostra esistenza. Possono capitare spese impreviste o problematiche che vi porteranno in una spirale in cui le uscite potrebbero superare le vostre entrate.

Se saprete affidarvi ad un mediatore e se imparerete qualche semplice norma legislativa, potrete prendere con serenità questa decisione importante.

Informarsi sempre sui vostri diritti e sugli obblighi del venditore vi permetterà di non lasciarvi offuscare solo da una banale scelta estetica, quando un giorno deciderete di accendere un mutuo.

Se volete comprare casa ci sono cose che dovete sapere

Una delle verifiche fondamentali è controllare che la persona che si identifica come proprietario abbia titolo per la vendita dell’immobile. Una semplice visura catastale vi fornirà le informazioni necessarie, perché con questo documento, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, saprete se il veditore ha il 100% del possesso del bene e non è in comunione con qualche altra persona.

La visura fornisce quale anche quale sia l’esatta ubicazione al catasto della proprietà, il numero dei vani (per escludere l’ipotesi di un abuso edilizio), la categoria, la rendita catastale e l’abitabilità. Controllate che l’immobile non sia gravato da ipoteche, da pignoramenti o sequestri da parte di terzi. Questo al fine di evitare che eventuali creditori inconsapevoli possano riuscire ad ottenere con sentenza la revoca dell’atto di compravendita.

Mai firmare il rogito prima delle dovute verifiche

Se acquistate in condominio, accertatevi che tutte le spese condominiali siano state saldate prima del vostro atto notarile. In caso contrario, diventerete responsabili in solido con il vecchio proprietario per le spese dell’anno in corso e per quelle dell’anno precedente.

Controllate la classificazione energetica dell’immobile, perché aiuta a comprendere quanto siano gravosi i consumi, oltre all’impatto sull’ambiente esterno in termini di emissioni. Le classi energetiche degli edifici, in altre parole, sono un certificato di qualità intesa come la capacità dell’edificio di mantenere un ambiente interno confortevole, minimizzando sprechi e utilizzo di energia.