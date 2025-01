ISEE, abbassalo al Caf fino a questa soglia: il Comune sta già distribuendo voucher da 100€ per fare la spesa

Abbassa il tuo ISEE al Caf: è utilissimo e riceverai tanti bonus per la tua famiglia

Utile per tutte le famiglie, l’ISEE è un documento che serve per determinare ed attestare la propria condizione reddituale ed è necessario per l’accesso ad alcuni servizi, strumenti di sostegno e bonus.

ISEE, infatti, altro non è che l’acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente e per richiederlo si devono presentare alcuni documenti tra cui quello d’identità, i dati di residenza, quelli della casa in cui si abita e così via.

L’ISEE si basa infatti sul patrimonio del cittadino e sui suoi redditi, nonché su quelli della sua famiglia e varia in base al nucleo famigliare. Più questo è alto, meno si avrà la possibilità di accedere a bonus e agevolazioni, riservate ai meno abbienti e quindi per la cui ricezione è fondamentale rispettare dei requisiti anche reddituali.

Oggi, però, vi sveliamo a cosa avreste accesso se riusciste ad abbassare l’ISEE. Ecco di che cosa si tratta: ne rimarrete sconvolti!

Abbassa l’ISEE e godi dei bonus!

Affinché le misure di sostegno economico rivolte ai cittadini siano puntuali ed effettivamente aiutino chi ne ha davvero bisogno, è necessario che per accedervi ci siano dei requisiti stringenti: i più puntuali sono quelli riferiti all’ISEE, che quindi escludono chi ha un reddito superiore ad una determinata soglia. Nella maggior parte dei casi, poi, dove non arriva lo Stato arrivano gli enti più piccoli come i Comuni e le Regioni: non è raro, infatti, che i nuclei famigliari esclusi dai bonus statali riescano comunque ad accedere alle agevolazioni locali.

Il Comune di Pescara, ad esempio, ha pensato ad un modo per aiutare i cittadini più bisognosi e ha introdotto un bando comunale destinato a 1200 famiglie in difficoltà per l’erogazione di 795 buoni, tutti distribuiti tra il 19 ed il 21 dicembre. Ecco come li si poteva ottenere!

Come ricevere il buono spesa

Il Comune di Pescara ha stabilito che, per ricevere il buono spesa tanto desiderato, i cittadini dovessero essere innanzitutto residenti nel Comune, quindi avere un ISEE non superiore agli 8mila euro e non essere già assegnatari della Carta Dedicata a Te, promossa dallo Stato. Stabiliti i criteri, il Comune ha ricevuto 985 domande ma, alla fine, sono state assegnate “solo” 795 buoni spesa. Se anche tu risiedi in un Comune che annualmente propone queste forme di supporto economico, informati al Caf sulle modalità di riduzione dell’ISEE: ti salveranno!