Tasse over 75, 18% in più dal 2025 in bolletta: da gennaio ti conviene spegnere il riscaldamento

Aumentano le tasse per gli over 75: una batosta inaspettata (cataniaoggi.it / pexels)

Aumentano le bollette per gli anziani: tasse altissime, che salasso inaspettato

Il 2024 ci sta ormai salutando per sempre e, come ogni anno a questo punto di dicembre, è tempo di bilanci non solo emotivi e famigliari ma anche economici. Capire se nel corso dei 12 mesi appena trascorsi si è speso quanto si voleva spendere e, soprattutto, si è riusciti a raggiungere i propri obiettivi di risparmio e di investimento è cruciale per affrontare il 2025 in modo più consapevole e lucido.

Per gli over 75, però, il nuovo anno si aprirà con una notizia che di certo non è tra le più attese e confortanti. Le bollette aumenteranno terribilmente e, al momento, l’unico modo per non trovarsi di fronte a tasse stratosferiche è quello di spegnere i termosifoni ed abbassare i termostati: cosa succederà tra pochi giorni.

Aumentano le tasse, che tragedia per gli over 75

Mancano poche ore all’inizio del 2025 e tutti si stanno organizzando per vivere questo passaggio nel modo che preferiscono. Se c’è chi non ama i grandi festeggiamenti e quindi attenderà l’inizio dell’anno nuovo in compagnia della propria famiglia e del proprio divano, altri invece si goderanno cenoni e feste organizzate a puntino, sperando che queste inaugurino un anno fatto di felicità, successi e godimenti sotto ogni punto di vista. Una brutta notizia, però, dobbiamo darvela e, per quanto ci spiaccia, vi anticipiamo che coinvolge uno degli aspetti più delicati della nostra quotidianità, quello economico: per gli over 75, infatti, i primi mesi del 2025 saranno onerosi.

Secondo Arera, nel primo trimestre del 2025 e quindi da gennaio a maggio per i clienti vulnerabili la bolletta elettrica aumenterà del 18.2%. A parlarne è anche il Sole 24 Ore, che specifica anche che nel servizio di Maggior Tutela rientrano circa 3,4 milioni di clienti. Il punto della situazione.

Bolletta elettrica stratosferica: 2025 carissimo

A determinare i rincari di cui sopra sono diversi fattori, tra cui le tensioni geopolitiche nelle aree strategiche e il rialzo stagionale dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica. A subire questi aumenti, però, saranno soprattutto i clienti vulnerabili e quindi coloro i quali si trovano in almeno una di queste situazioni: percezione del bonus sociale, cittadino con disabilità, residenza in un modulo abitativo di emergenza o in un’isola minore non interconnessa, utilizzo di apparecchiature salva-vita e età superiore ai 75 anni. Ogni cliente vulnerabile, però, quando lo desidera può passare alla Maggiore Tutela, anche se nel mercato libero.