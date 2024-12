Caro bollette, se vuoi risparmiare stacca queste 5 spine: il tuo portafoglio ti ringrazierà

Se volete risparmiare sul caro bollette, vi basterà staccare queste 5 spine e il vostro portafoglio vi ringrazierà.

Viviamo in un periodo dove i rincari pesano parecchio “sulle tasche” degli italiani, i quali fanno fatica ad arrivare a fine mese. Capita di sovente che per pagare le tasse e le bollette, i cittadini debbano mettere mano ai risparmi di una vita.

Purtroppo non ci si può fare molto, in quanto, gli aumenti sono praticamente ovunque ed è normale che lo stipendio non basta più, visto che quello è l’unico a non aver visto uno sviluppo. Quindi il popolo cerca di sopperire a questo problema come meglio può.

Se anche voi cercate quindi un modo per risparmiare, sappiate che se staccate queste 5 spine, combatterete non solo il caro bollette ma anche l’abbassamento del vostro budget familiare.

Qualche consiglio per cercare di risparmiare

Prima di rivelarvi quali sono le 5 spine che fareste meglio a staccare per combattere il caro bollette, sappiate che ci sono anche altri trucchetti che potreste adottare per non intaccare i vostri risparmi. Sicuramente non lasciare nessun elettrodomestico o dispositivo elettronico perennemente acceso è un primo passo. Staccateli dalla corrente, senza farli andare in stand-by, così come è fondamentale acquistare i dispositivi di una classe energetica alta.

Li pagherete di più, è vero, ma ammortizzerete il costo dopo poche bollette. Inoltre, molti cercano di acquistare dispositivi più green, come per esempio quelli alimentati a energia solare o quelli che sfruttano gli impianti fotovoltaici.

I 5 elettrodomestici che consumano più di tutti

Secondo il sito otovo.it, queste sono le 5 spine che dovreste staccare, qualora voleste ridurre i consumi dal caro bollette. Il vostro portafoglio vi ringrazierà sicuramente, anche se per alcuni di loro non sarà facile fare questo discorso. Non tutti infatti potranno essere spenti dopo il proprio consumo.

Detto ciò, i 5 elettrodomestici più dispendiosi sono: condizionatore, phon, frigorifero, lavatrice e microonde, seguiti poi da lavastoviglie e forno elettrico agli ultimi due posti della classifica. A parte il frigorifero che quello è impossibile da spegnere, per tutti gli altri, una volta utilizzati, cercate di spegnerli immediatamente, senza lasciarli attaccati alla corrente o comunque con il tastino rosso dello stand-by, sempre attivo. Inoltre, vagliate sempre il vostro contratto elettrico, in quanto, capita spesso che il cittadino attivi pacchetti orari, per cui se utilizzati generalmente a fine serata, i consumi di questi elettrodomestici saranno sempre inferiori, rispetto al loro utilizzo in pieno giorno. Verificate dunque di quale potreste fare a meno per più giorni.