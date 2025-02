Bancomat smantellati a raffica: carte e banconote hanno i giorni contati | Si pagherà solo così

Ci saranno presto novità sui metodi di pagamento, potremmo dire addio a contanti, carte e bancomat. Sembra di essere in un film.

L’evoluzione dei metodi di pagamento ha radici antiche, con le prime forme di scambio che risalgono ad un’epoca in cui il baratto era la norma. Nel corso dei secoli, le monete metalliche hanno rappresentato una svolta, стандартизируя gli scambi commerciali e facilitando il commercio.

L’introduzione delle banconote, avvenuta nel XVII secolo, ha segnato un ulteriore passo avanti, semplificando ulteriormente i pagamenti e consentendo transazioni di valore più elevato. Tuttavia, è nel corso del XX secolo che si è assistito a una vera e propria rivoluzione nel mondo dei pagamenti.

L’avvento delle carte di credito e dei bancomat ha trasformato radicalmente il modo in cui le persone effettuano acquisti e gestiscono il proprio denaro. Questi strumenti hanno introdotto comodità e velocità, consentendo pagamenti anche a distanza e prelievi di contante in qualsiasi momento.

Negli ultimi anni, l’innovazione tecnologica ha portato alla ribalta le app di pagamento, che consentono di effettuare transazioni tramite smartphone in modo semplice e sicuro. Queste soluzioni, sempre più diffuse, offrono un’esperienza di pagamento ancora più immediata e personalizzata.

Evitare furti e truffe

L’utilizzo di carte di credito e bancomat è diventato parte integrante della nostra vita quotidiana, ma purtroppo, con la loro diffusione sono aumentati anche i rischi di furti e truffe. I criminali informatici, sempre più astuti, sfruttano diverse tecniche per sottrarre dati sensibili e informazioni finanziarie.

Tra le truffe più comuni vi sono il “phishing“, in cui i truffatori inviano email o messaggi falsi fingendosi istituti bancari o società di carte di credito per ottenere informazioni personali come numeri di carta e password, e lo “skimming“, che consiste nel clonare le carte tramite dispositivi installati su sportelli bancomat o POS. È fondamentale prestare sempre la massima attenzione e adottare misure di sicurezza per proteggere i propri dati finanziari.

Le nuove tecnologie

Addio alle code e alle carte magnetiche: il futuro dei bancomat è contactless e a prova di truffa. Sempre più rari da trovare, gli sportelli di ultima generazione integrano la tecnologia NFC, la stessa dei pagamenti contactless.

Basta avvicinare lo smartphone per prelevare, sfruttando riconoscimento facciale o impronta digitale per una maggiore sicurezza. Addio al rischio di skimming e benvenuta rapidità. Ma non è finita qui: i nuovi bancomat offriranno una gamma di servizi sempre più ampia, dal pagamento di bollettini all’acquisto di biglietti per eventi.