Bolletta, dal prossimo mese conteggia pure 60€ in più | Il contratto 2025 prevede una nuova clausola, l’hai voluta proprio tu

Attenzione alle bollette dell’energia elettrica, dal prossimo mese potresti pagare anche 60 euro in più ma avrai dei vantaggi.

L’aumento del costo dell’energia elettrica è diventato un problema sempre più sentito per le famiglie italiane. Le bollette sono sempre più alte e questo incide pesantemente sul bilancio domestico. Ma quali sono i servizi che paghiamo con la bolletta dell’energia elettrica? E

La bolletta dell’energia elettrica copre diversi servizi, tra cui il costo dell’energia consumata, i costi di trasporto e distribuzione, gli oneri di sistema e le imposte. Il costo dell’energia è la parte variabile della bolletta e dipende dalla quantità di energia che consumiamo. I costi di trasporto e distribuzione sono invece costi fissi, che vengono pagati per l’utilizzo della rete elettrica. Gli oneri di sistema sono costi che vengono applicati per sostenere diverse attività, come ad esempio lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Per risparmiare sulla bolletta, è possibile adottare diversi accorgimenti. Innanzitutto, è importante ridurre i consumi di energia, ad esempio spegnendo le luci quando non sono necessarie, utilizzando elettrodomestici a basso consumo e limitando l’utilizzo di apparecchiature che consumano molta energia. Inoltre, è possibile controllare i consumi di energia attraverso l’utilizzo di un contatore intelligente, che permette di monitorare i consumi in tempo reale.

L’aumento del costo dell’energia elettrica è un problema complesso, che richiede un approccio integrato. È importante che i consumatori siano consapevoli dei propri consumi e che adottino comportamenti virtuosi per ridurre gli sprechi di energia.

Il mercato libero

Il mercato libero dell’energia è una realtà che ha cambiato profondamente il modo in cui i consumatori si rapportano alle forniture di luce. Rispetto al passato, caratterizzato da un regime di maggior tutela, il mercato libero offre ai clienti la possibilità di scegliere il proprio fornitore e l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Questa trasformazione ha portato con sé una maggiore concorrenza tra le aziende, con un’ampia varietà di offerte e tariffe. I consumatori possono ora confrontare i prezzi, i servizi offerti e le condizioni contrattuali proposte dai diversi fornitori. Tuttavia, la maggiore libertà di scelta richiede anche una maggiore attenzione e consapevolezza da parte dei consumatori.

Perché 60 euro in più in bolletta

L’aumento della bolletta elettrica può essere causato da una scelta precisa: potenziare il contatore. Questa operazione, che incide sulla “potenza impegnata”, viene effettuata tramite il proprio fornitore di energia. L’aumento di potenza del contatore è fondamentale quando il fabbisogno energetico di un’abitazione o di un’attività supera la potenza sottoscritta.

Per evitare sovraccarichi, è possibile richiedere un aumento di potenza. I costi per questa modifica variano a seconda del fornitore nel Mercato Libero, ma il distributore addebiterà sempre dei contributi per la potenza aggiuntiva e può aggirarsi tra i 60 e gli 80 euro. Nel Mercato Tutelato e nel Servizio a Tutele Graduali, invece, è previsto un contributo fisso di 23€ da versare al venditore.