WhatsApp, lo stai usando su un account clonato: i truffatori ti stanno manipolando il telefono dalle chat

Occhio alle truffe su WhatsApp, possono clonarti l’account. Consigli utili e facili da seguire per evitare di incappare in brutti momenti.

Nel mondo di internet, le truffe sono sempre in agguato. I criminali informatici, sfruttando l’anonimato e la velocità della rete, mettono a segno raggiri di ogni tipo, spesso con conseguenze pesanti per le vittime. Uno degli esempi più comuni è il phishing, una tecnica che consiste nell’inviare email o messaggi (anche sui social) fingendosi istituti bancari, aziende o enti pubblici. Il messaggio contiene spesso un link che porta a un sito web clone dell’originale.

Altre truffe molto diffuse sono quelle legate alla vendita di prodotti online. In questo caso, i truffatori creano annunci su siti di e-commerce o social network, offrendo prodotti a prezzi molto vantaggiosi. Una volta ricevuto il pagamento, però, il prodotto non viene mai spedito e il truffatore scompare.

Un’altra truffa molto comune è quella del “principe nigeriano“. La vittima riceve un’email da una persona che si dichiara un ricco ereditiero o un funzionario governativo, il quale afferma di aver bisogno di aiuto per trasferire una grossa somma di denaro all’estero. In cambio, promette una ricompensa.

Questi sono solo alcuni esempi delle truffe che si possono trovare online. È importante prestare sempre molta attenzione e non fidarsi di offerte troppo vantaggiose o di richieste di denaro inaspettate. In caso di dubbi, è sempre meglio verificare l’identità del mittente e contattare direttamente l’azienda o l’ente che si dichiara rappresentare.

L’espansione di WhatsApp

WhatsApp è un’app di messaggistica istantanea gratuita molto popolare. Permette di inviare messaggi di testo, foto, video e аудио a altre persone che hanno la stessa applicazione. È nata nel 2009 grazie a due ex dipendenti di Yahoo ed è stata acquistata da Facebook nel 2014.

WhatsApp è diventata rapidamente una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi mensili. Anche in Italia è popolarissima: si stima che oltre 35 milioni di persone la utilizzino regolarmente per comunicare con amici, familiari e colleghi di lavoro.

Evitare le truffe su WhatsApp

La clonazione di un account WhatsApp avviene quando un truffatore riesce ad accedere al tuo account e a utilizzarlo a tua insaputa. Questo può accadere in diversi modi, ad esempio tramite phishing, ovvero ottenendo il codice di verifica che WhatsApp invia via SMS, oppure tramite l’utilizzo di app spia.

Per evitare di cadere in queste trappole, è fondamentale attivare la verifica in due passaggi, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza all’account. Inoltre, è importante non condividere mai con nessuno il codice di verifica e prestare attenzione ai messaggi sospetti che arrivano su WhatsApp. Infine, è consigliabile controllare regolarmente i dispositivi collegati al proprio account e disconnettere quelli sconosciuti.