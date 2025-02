Posto di blocco, partono i controlli sulle nuove omologazioni: il regolamento UNECE stronca la metà degli automobilisti

Novità importanti per chi guida. Se ti fermano al posto di blocco e non hai l’omologazione richiesta adesso, rischi davvero tanto.

Nel mondo dell’automobile, la personalizzazione è un aspetto molto sentito dagli appassionati. Tuttavia, è bene sapere che non tutti gli accessori che si possono installare sulla propria auto sono omologati per la circolazione su strada. In caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si rischia una multa e, nei casi più gravi, anche il sequestro del veicolo.

Tra gli accessori che necessitano di omologazione, troviamo i cerchi in lega di dimensioni diverse da quelle previste dalla casa madre, le pellicole oscuranti per vetri, i fari allo xeno o a led e le modifiche all’assetto (come l’installazione di molle sportive o di un kit di rialzo).

Anche l’installazione di un impianto audio con subwoofer e amplificatore potrebbe richiedere un’omologazione, soprattutto se le dimensioni e la potenza dell’impianto sono tali da compromettere la sicurezza o la visibilità del conducente. È bene ricordare che anche gli accessori apparentemente più innocui, come le barre di protezione laterali o gli spoiler, possono necessitare di omologazione.

Per evitare spiacevoli sorprese durante un controllo, è sempre consigliabile informarsi preventivamente presso la Motorizzazione Civile o presso un centro di revisione autorizzato, per verificare se l’accessorio che si desidera installare necessita di omologazione e quali sono i requisiti da rispettare.

L’UNECE e il Codice della Strada

L’UNECE, Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, è un’organizzazione internazionale che si occupa di promuovere la cooperazione economica tra i paesi membri. Tra le sue numerose attività, l’UNECE svolge un ruolo fondamentale nel settore dei trasporti, definendo standard e regolamenti tecnici per i veicoli e le infrastrutture stradali.

Le normative UNECE sono particolarmente importanti per il Codice della Strada, in quanto molti dei suoi articoli e disposizioni si basano proprio su tali standard. Ad esempio, le norme relative all’omologazione dei veicoli, ai dispositivi di illuminazione, ai sistemi di frenaggio e di sicurezza, sono spesso derivate dalle direttive.

Attenzione ai nuovi parametri

Le strutture amovibili, come portabici o portasci, sono accessori che possono essere montati e smontati senza alterare permanentemente l’auto. Essenziali per trasportare oggetti ingombranti, devono rispettare precise normative per garantire la sicurezza stradale.

Queste strutture, considerate “leggere” e non modificanti la massa del veicolo, possono essere installate tramite appositi agganci o sul gancio di traino. Tuttavia, non devono coprire targa o luci, e in alcuni casi richiedono l’aggiunta di luci supplementari e targa ripetitrice. L’omologazione secondo standard UNECE è obbligatoria, e l’utente è responsabile della corretta installazione e del rispetto delle norme di sicurezza.