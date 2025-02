Patatine fritte come al ristorante: da quando aggiungo questo ingrediente in friggitrice hanno lo stesso sapore | Agli chef insegnano così

Uno dei piatti più amati da grandi e piccoli, le patatine fritte fatte in casa sono un must. Con questo trucco, saranno come al ristorante.

Le patatine fritte sono un vero e proprio fenomeno gastronomico globale, amate da persone di ogni età e cultura. La loro croccantezza esterna e la morbidezza interna le rendono irresistibili, tanto da essere diventate uno degli snack e contorni più diffusi al mondo.

La loro popolarità è tale da averle trasformate in un simbolo della cultura pop, presenti in film, serie tv e canzoni. Dai fast food ai ristoranti stellati, le patatine fritte sono sempre presenti, declinate in mille modi diversi: classiche, con salse, speziate, al forno.

Ma quando sono nate le patatine fritte come le conosciamo oggi? Le origini sono contese tra Belgio e Francia, ma sembra che la loro invenzione risalga al XVII secolo. Inizialmente, le patate venivano tagliate a forma di pesce e fritte, per poi diffondersi in tutta Europa nel corso del XVIII secolo.

La vera svolta, però, si ebbe nel XIX secolo, con l’avvento della rivoluzione industriale e la diffusione delle friggitrici. Le patatine fritte divennero così un prodotto accessibile a tutti, Consumate ovunque, in ogni momento della giornata, le patatine fritte sono un piacere semplice, un comfort food che ci coccola e ci fa sentire bene.

La base per le patatine fritte

Per preparare delle patatine fritte perfette in casa, croccanti fuori e morbide dentro, bastano pochi ingredienti di base: patate, olio per friggere e sale. Ma la scelta delle patate giuste è fondamentale per un risultato ottimale.

Le patate più adatte per le patatine fritte sono quelle a pasta gialla. Queste patate hanno una consistenza farinosa e poco acquosa, ideale per la frittura. Inoltre, la loro forma ovale e regolare le rende facili da tagliare a bastoncino.

Il trucco per averle come al ristorante

Esiste un rimedio casalingo molto diffuso tra gli esperti di cucina per preparare patatine fritte croccanti e gustose: l’ammollo in acqua e aceto. Questo trucco aiuta a bilanciare il contenuto di amido, pectina e zucchero nelle patate, per un risultato perfetto. Per prima cosa, sbucciate e tagliate le patate a listarelle spesse, quindi lasciatele in ammollo per circa 10 minuti in una ciotola con un litro di acqua, un cucchiaio di sale e un cucchiaio di aceto.

Questo bagno aiuterà le patate a perdere l’amido in eccesso. Trascorso il tempo, scolatele e asciugatele accuratamente con carta da cucina. A questo punto, friggetele per due minuti in olio abbondante, poi scolatele e lasciatele raffreddare per una mezz’ora. Infine, friggetele una seconda volta per circa 8 minuti, fino a doratura. Scolatele, salatele e gustatele.