Ponte sullo Stretto, tra sviluppo e legalità: perché oggi la scelta non può più essere rimandata

“L’ora del Ponte” a Messina ha riportato con forza al centro del dibattito nazionale il progetto del Ponte sullo Stretto, un’opera che intreccia sviluppo economico, legalità, visione europea e ruolo strategico dell’Italia nel Mediterraneo, mettendo insieme istituzioni, amministratori e nuove figure di riferimento in una convergenza politica che oggi sembra più solida che mai.

La manifestazione “L’ora del Ponte” di Messina, ha riportato al centro del dibattito nazionale un’opera che da oltre un secolo attraversa governi, visioni politiche e generazioni: il Ponte sullo Stretto. Un progetto che divide, ma che continua a riaffiorare come simbolo delle ambizioni – e dei limiti – dell’Italia quando si parla di grandi infrastrutture.

Sul palco si sono alternati vari rappresentanti istituzionali: Matteo Salvini, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, l’ex ministro dell’Interno ed ex sindaco di Catania Enzo Bianco e, tra gli altri, Ruggero Razza. Tutti hanno insistito su un’idea comune: è arrivato il momento di scegliere. Basta rinvii e discussioni astratte, serve la decisione di portare avanti un’opera considerata strategica non solo per il Mezzogiorno, ma per il ruolo dell’Italia nel Mediterraneo.

Bianco ha ricordato di essere sempre stato favorevole al progetto, per convinzione e non per appartenenza politica, sottolineando che chi oggi lavora per realizzarlo merita sostegno.

Il Ponte, sostengono i promotori, non è un capriccio locale. Si inserisce in un contesto internazionale in cui il Mediterraneo torna ad avere un peso crescente, tra rotte commerciali, equilibri geopolitici e flussi energetici. In questa cornice, Sicilia e Calabria non sono margini d’Italia, ma potenziali piattaforme logistiche e produttive. Collegarle stabilmente al continente significa immaginare un modello di sviluppo orientato al futuro.

Durante la manifestazione ha trovato spazio anche un messaggio forte, rilanciato da Salvini: l’idea del Ponte come “antidoto alla mafia”. Secondo il ministro, un’opera di questa portata può intaccare l’immobilismo economico e sociale nel quale la criminalità organizzata prospera. La mafia cresce dove mancano lavoro, prospettiva e speranza; investimenti, presenza dello Stato e crescita economica creano invece un terreno più favorevole alla legalità.

È un’immagine potente, perché sposta il discorso dal semplice “costruire un’infrastruttura” al creare condizioni nuove per interi territori.

Restano però le perplessità che accompagnano il progetto da decenni: impatto ambientale, costi, complessità geologica, capacità dello Stato di portare avanti un’opera così grande senza ritardi e sprechi. Critiche legittime, che richiedono risposte tecniche e trasparenti, non scontri ideologici.

Schifani ha invitato a superare quello che definisce “il partito del no”, ricordando che il rifiuto pregiudiziale rischia di bloccare opportunità decisive per la Sicilia.

Alla manifestazione era presente anche Annalisa Tardino, da poco nominata presidente dell’Autorità Portuale di Palermo. Fin dal suo insediamento ha scelto di guardare a Bruxelles, inserendo il porto e l’intera isola in una strategia di crescita più ampia ed europea. La sua presenza ha rafforzato l’idea che il Ponte debba essere letto dentro una visione complessiva di sviluppo, non come un elemento isolato.

La verità, probabilmente, sta nel mezzo. Il Ponte può diventare un volano di trasformazione solo se affiancato da porti moderni, ferrovie veloci, logistica efficiente e una pubblica amministrazione in grado di spendere e vigilare. Senza un sistema funzionante, nessuna grande opera può davvero cambiare il destino di un territorio.

Ruggero Razza lo ha sottolineato con chiarezza: non si tratta di una disputa ideologica, ma della collocazione dell’Italia nel mondo. La scelta riguarda non solo Sicilia e Calabria, ma la capacità del Paese di assumere un ruolo centrale nel Mediterraneo.

La discussione, naturalmente, non finisce qui. Ma la giornata di Messina ha mostrato che oggi esiste una convergenza politica e istituzionale più solida rispetto al passato. Sarà compito della politica dimostrare se il Ponte diventerà davvero, come promesso, un antidoto alla mafia e un motore di sviluppo – o l’ennesima occasione mancata.