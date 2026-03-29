Forza Italia tra crisi interna e scossa siciliana: la resa dei conti

Forza Italia al bivio tra rinnovamento e implosione: la crisi nazionale si infiamma sull’asse Roma-Sicilia. Mentre Antonio Tajani teme per la credibilità del partito dopo il referendum, nell’Isola esplode lo scontro interno con richieste di commissariamento e l’ascesa dei quarantenni critici contro la gestione di Palazzo d’Orleans.

Forza Italia attraversa una delle fasi più turbolente dalla scomparsa del suo fondatore. Il malessere del segretario nazionale Antonio Tajani, trapelato nelle ultime ore, descrive un partito scosso dalle tensioni interne: “Così si distrugge Forza Italia. Con questo metodo ci siamo messi da soli sul banco degli imputati”, avrebbe confidato il vicepremier a Gianni Letta, esprimendo forte preoccupazione per la tenuta del movimento azzurro dopo l’esito del referendum. La geografia del potere interno appare in totale rifacimento, con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli sempre più in bilico e la famiglia Berlusconi chiamata a dettare una nuova linea identitaria, moderna e autonoma.

Il terremoto siciliano: richieste di commissariamento e nuove aree critiche

Se a Roma si discute di assetti parlamentari, è in Sicilia che lo scontro assume contorni quasi rivoluzionari. Giorgio Mulè ha rotto gli indugi chiedendo esplicitamente un intervento drastico: “Forza Italia va commissariata. Basta strappi, questa è una legislatura di sofferenze dolorose”. Il fermento nell’Isola è testimoniato dalla nascita dell’area dei cosiddetti “diversamente critici” e dall’abbandono delle chat ufficiali da parte di esponenti come Gennuso. I quarantenni del partito, guidati da Marco Falcone, incalzano il coordinatore Marcello Caruso e il presidente della Regione Renato Schifani, chiedendo spazi e rappresentatività reale.

Territori in movimento e il segnale del referendum

In questo clima di incertezza, le dinamiche territoriali diventano il vero banco di prova. La pressione interna è alimentata anche dalle parole nette del deputato regionale Salvo Tomarchio, che legge il risultato referendario come un ultimo avviso: “È una campana. Ignorarla significa trasformarla in una campana a morto”.

Credibilità e sfide amministrative

Sul piano del governo regionale pesa inoltre l’impugnativa nazionale riguardante gli aiuti post ciclone Harry, un passaggio che conferma la necessità per la Sicilia di recuperare solidità nelle scelte legislative. Con le elezioni politiche del 2027 all’orizzonte, Forza Italia si trova costretta a ridefinire leadership e strategia, superando i personalismi per tornare ai contenuti. Il messaggio che rimbalza tra Roma e Palermo è univoco: senza una riforma profonda e una classe dirigente rinnovata, a rischio non c’è solo la sopravvivenza del partito, ma l’intero equilibrio della coalizione di centrodestra.