Stangata Automobilisti: getta un fazzoletto dal finestrino ma c’è la volante | Multa impressionante

Non farlo mai più o prenderai una multa fuori di testa: uomo avvisato…

In Italia, quando si circola alla guida di un qualsiasi mezzo di trasporto, si devono rispettare le regole scritte nel Codice della Strada. Questo contiene tutti i diritti e i divieti dei cittadini della strada quindi automobilisti, camionisti, motociclisti, pedoni e chiunque si trovi alla guida di un mezzo: se non le si rispetta, si rischia una sanzione anche pesante.

Per le infrazioni meno gravi è prevista una sanzione pecuniaria, quindi una multa. Nel caso in cui, però, si commetta un errore grosso, si rischia anche la decurtazione di punti dalla patente, la sospensione o la revoca della licenza di guida e, in alcuni casi, addirittura qualche accusa penale.

Oggi vi parliamo di un caso di cronaca che ha sconvolto tutti: questo automobilista ha gettato dall’auto un fazzoletto di carta e ciò che è successo ha dell’incredibile. La multa è salatissima: non compiere mai questo gesto.

Non gettare rifiuti dal finestrino: arriverà una multa folle

Quando si è alla guida, si sa che l’attenzione dovrebbe essere concentrata solo ed unicamente sulla strada che si ha di fronte a sé, sugli altri veicoli e pedoni e sul rispettare ogni norma. Inoltre, è importante rispettare anche l’ambiente attorno a sé, quindi non circolare con veicoli vietati per via delle emissioni né rilasciare rifiuti vietati. Un caso specifico riguarda la dannosa e vietata abitudine di lanciare rifiuti dal finestrino mentre si guida come mozziconi di sigarette, chewing-gum o fazzoletti. Questo, però, se viene visto dalle autorità è severamente multato dal Codice della Strada con una sanzione che può arrivare sino a 420 euro: oltre che dannoso per l’ambiente, questo gesto può anche arrecare danno a qualche pedone o ciclista di passaggio.

A normare questa situazione è l’articolo 15 del Codice della Strada che, tra gli atti vietati, inserisce anche quello di depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie in strada e quello di insozzarla gettando rifiuti o oggetti dai veicoli, siano essi in movimento o in sosta.

Tutte le multe

Nel caso in cui si depositino rifiuti in strada, si rischia una multa da 25 a 99 euro. Questa sale nel caso si gettino dal veicolo e va dai 105 ai 422 euro. Se si abbandonano fazzoletti, gomme da masticare e scontrini è dai 30 ai 150 euro mentre sale fino a 300 euro se si viene beccati mentre si abbandona al suolo un mozzicone di sigaretta, che invece va lasciato nei cestini della spazzatura.