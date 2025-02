Collutorio, dalle farmacie arriva l’allarme: se lo usi tutti i giorni stai mettendo a rischio la tua salute

L’uso del collutorio per l’igiene orale è davvero efficace o può avere effetti indesiderati sull’organismo? Parola agli esperti.

Antisettico e anti-placca comunemente usato come supporto ai classici metodi di igiene orale, il collutorio può essere formulato in modi diversi a seconda delle necessità del singolo.

Chi è abituato a curare quotidianamente i denti, sa bene quanto sia fondamentale l’uso di un corretto dentifricio e del filo interdentale, senza dimenticare quello del collutorio.

Gli esperti di igiene dentale consigliano sempre di sceglierne uno dopo un accurato confronto con il dentista o farmacista poiché alcuni prodotti potrebbero sortire l’effetto opposto a quello desiderato.

Una serie di ricerche condotte sul collutorio, inoltre, hanno dimostrato come questo prodotto possa avere delle conseguenze negative sull’organismo, facilitando l’insorgenza di malattie più o meno gravi.

Collutorio, come usarlo

Il collutorio è uno strumento ausiliario ma non fondamentale nell’igiene orale. A dispetto di quanto recitato da molti spot pubblicitari, infatti, questo prodotto non è sufficiente per pulire correttamente la bocca né per donare denti più bianchi o gengive più forti. Eppure c’è chi continua ad usarlo regolarmente, anche una o più volte al giorno: ma attenzione a quanto dichiarato da alcuni scienziati che ne hanno studiato gli effetti sull’organismo.

Una ricerca della Harvard School of Public Health che è stata pubblicata su Nitric Oxide, ribalta completamente le considerazioni sul collutorio, indicandolo come uno dei possibili fautori dell’insorgenza di malattie come ipertensione e diabete. Il motivo? Le funzione antisettica di questo prodotto che, così come un normale antibiotico, tende ad uccidere tutti i batteri presenti nel cavo orale, senza alcuna distinzione tra buoni o cattivi.

Cosa potrebbe causare l’uso del collutorio

Lo studio del 2017 condotto dalla Harvard School of Public Health è stato testato su 1.200 volontari tra i 40 e i 65 anni. Ne è emerso che chi usava il collutorio due o più volte al giorno aveva un rischio più elevato di prediabete o di diventare diabetico rispetto a quelli che ne facevano solo un uso specifico o non lo usavano affatto.

Anche la pressione sanguigna può essere influenzata dall’uso di collutorio. Quando si esegue uno sforzo fisico, i vasi sanguigni si dilatano grazie alla produzione di ossido nitrico per il processo noto come vasodilatazione, che aumenta la circolazione sanguigna nei muscoli attivi. Secondo uno studio spagnolo, il microbioma orale trasforma il nitrito in ossido nitrico, mantenendo la vasodilatazione e riducendo la pressione sanguigna dopo l’esercizio fisico. Tuttavia, questo meccanismo fisiologico può essere notevolmente alterato dall’uso di collutori antibatterici.