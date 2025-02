Se hai questo gruppo sanguigno ha fatto bingo | Invecchierai molto più lentamente degli altri

Se avete questo gruppo sanguigno avete fatto veramente bingo, in quanto invecchierete molto più lentamente degli altri.

Nel nostro corpo scorrono circa 4-6 litri di sangue, il tessuto liquido che al suo interno è composto da plasma ed elementi corpuscolati. Il primo, essendo prevalentemente liquido è composto da acqua, nutrienti e proteine, mentre il secondo è formato da globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

In merito al gruppo sanguigno, sappiamo che è un componente ereditario e si identifica per via degli antigeni presenti sulla superficie dei globuli rossi. Secondo quanto riportato dal sistema ABO, i gruppi sono: A, B , AB e 0. Ogni gruppo inoltre può essere Rh positivo o Rh negativo. Queste informazioni ogni cittadino dovrebbe saperle in quanto in caso di trasfusione, il donatore dovrà essere compatibile con il vostro gruppo di appartenenza.

Detto ciò, da recenti studi, qualora il vostro gruppo sanguigno fosse questo, potrete brindare, visto che invecchierete molto più lentamente degli altri. Ecco di quale stiamo parlando.

Gli studi sul gruppo sanguigno

Sono molteplici gli studi che vengono condotti sui gruppi sanguigni, in quanto, molti esperti del settore, credono che ognuno di essi possa influire in merito alla vita della persona. Su questo aspetto il dibattito è ancora aperto. Sono stati seguiti test anche in merito alla dieta, dove per ogni gruppo sono stati indicati degli alimenti da prediligere e altri da diminuire.

Un altro studio pubblicato su BMC Medicine, rivela che chi ha un gruppo sanguigno diverso dallo 0, potrebbe avere più probabilità di morire per malattie cardiovascolari, come la cardiopatia ischemica e ictus cerebrovascolare, come riportano da 20minutos.es.

Lo studio della longevità

Se avete questo gruppo sanguigno, avete fatto bingo, visto che secondo uno studio pubblicato sul Planet Today, potreste avere un invecchiamento che procederà in maniera più lenta rispetto agli altri. Secondo quanto appreso quindi, chi ha il gruppo sanguigno B, affronterebbe meglio i cambiamenti fisiologici.

Questa teoria inoltre viene appoggiata anche dallo studio giapponese pubblicato sull’Experimental Gerontology: “il sangue di tipo B potrebbe essere associato a una longevità eccezionale”. Uno studio opposto pubblicato dai ricercatori del National Cancer Institute degli Stati Uniti e della Teheran University of Medical Sciences, sostengono invece: “un rischio maggiore di sviluppare un cancro gastrico tra i soggetti con gruppo sanguigno A e B”. Non si sa dunque di preciso chi abbia ragione e chi torto, non essendoci ancora una teoria unica su questo aspetto. Per quello, almeno per il momento, vi consigliamo, a prescindere dal gruppo sanguigno di appartenenza, di continuare a vivere in maniera sana ed equilibrata. Una dieta bilanciata, la giusta idratazione, una costante attività fisica e la prevenzione, sono le armi più potenti che possiate avere e per tutto il resto: “Chi vivrà, vedrà”.