Spazzolino, non usarlo più a quest’ora: ti sta mangiando lo smalto dei denti | Li perdi tutti per una pessima abitudine

Lavare i denti nel momento sbagliato potrebbe compromettere la tua salute orale, segui i consigli dei dentisti

La pulizia dei denti e l’uso del filo interdentale sono due elementi essenziali per mantenere una buona igiene orale nel tempo. Tuttavia, anche se si eseguono queste abitudini sin dall’infanzia, è possibile aver sviluppato tecniche scorrette nel corso degli anni. Spazzolare i denti in modo troppo energico, trascurare alcune zone della bocca o dimenticare di usare il filo interdentale sono errori comuni che possono compromettere la salute orale.

Per ottenere una pulizia efficace, lo spazzolino va tenuto a 45° rispetto al bordo gengivale e mosso con delicatezza, utilizzando un movimento circolare su tutte le superfici dei denti. Spazzolare troppo energicamente può irritare le gengive e causare recessioni gengivali. Inoltre, non bisogna trascurare la pulizia dietro i denti anteriori inferiori, che può risultare più difficile da raggiungere. In questi casi, può essere utile un tendifilo interdentale o uno strumento apposito. Un altro aspetto spesso sottovalutato è la pulizia della lingua, che aiuta a rimuovere i batteri responsabili dell’alitosi e della formazione della placca.

Per garantire un’igiene orale completa, è importante imparare a spazzolare i denti correttamente con uno spazzolino manuale. È consigliato l’uso di un dentifricio al fluoro e di uno spazzolino a setole morbide, da sostituire ogni tre mesi. Ogni sessione di pulizia dovrebbe durare almeno due minuti, suddividendo la bocca in quattro quadranti (superiore destro, superiore sinistro, inferiore destro, inferiore sinistro) e dedicando 30 secondi a ciascuno di essi. Questo aiuta a ridurre il rischio di carie e malattie gengivali, principali cause della perdita dei denti.

Una buona igiene orale non si basa solo sulla tecnica, ma anche sulla costanza. Lavare i denti almeno due volte al giorno, utilizzare il filo interdentale quotidianamente e integrare la routine con un collutorio antisettico, se necessario, sono passaggi fondamentali per proteggere denti e gengive. Inoltre, sottoporsi a visite regolari dal dentista aiuta a prevenire eventuali problemi e a ricevere consigli personalizzati sulla cura della propria bocca. Con una corretta routine di igiene orale, è possibile mantenere un sorriso sano e prevenire disturbi dentali a lungo termine.

Quando è meglio evitare di lavarsi i denti?

Sui social media è comune trovare consigli sulla salute orale, ma un recente video della dentista Amber, conosciuta su TikTok come @docmuelitas_, ha catturato l’attenzione di molti utenti. Il suo consiglio va contro ciò che molte persone ritengono corretto: ci sono momenti della giornata in cui lavarsi i denti potrebbe essere dannoso anziché benefico. In particolare, la dentista elenca tre situazioni in cui il cepillarsi immediatamente può indebolire lo smalto dentale, favorendo l’erosione e aumentando la sensibilità dentale.

Uno dei momenti in cui è meglio non lavarsi subito i denti è dopo aver vomitato. Gli acidi gastrici lasciano lo smalto dentale particolarmente vulnerabile e spazzolarlo subito può peggiorare il danno, erodendo ulteriormente la superficie dei denti. Un’altra situazione è dopo aver mangiato, specialmente se si sono consumati alimenti acidi, come agrumi o cibi fermentati. In questi casi, lo smalto si ammorbidisce temporaneamente e spazzolare immediatamente i denti può accelerarne l’usura.

Attenzione al caffè e alle bevande acide

Anche dopo aver bevuto caffè, il consiglio è di non lavarsi subito i denti. Il caffè è una bevanda acida che, come gli altri alimenti acidi, può indebolire lo smalto dentale per un breve periodo. Passare lo spazzolino immediatamente dopo averlo bevuto potrebbe rimuovere lo strato protettivo dello smalto, favorendo nel tempo la sensibilità dentale e il rischio di carie.

La spiegazione dietro a queste raccomandazioni è che gli acidi temporaneamente ammorbidiscono lo smalto dentale. Spazzolare i denti in questi momenti potrebbe quindi danneggiarli, piuttosto che proteggerli. Gli esperti consigliano di aspettare almeno 30-60 minuti prima di lavarsi i denti, così da permettere alla saliva di neutralizzare l’acidità e ripristinare la naturale durezza dello smalto. In alternativa, si può sciacquare la bocca con acqua o usare un collutorio per rimuovere i residui acidi in modo meno aggressivo.