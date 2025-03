La sorella della top model in fin di vita avverte: “non usate Ozempic, ho rischiato di morire per sovradosaggio”

Appello della sorella della famosa top model, ha ammesso di avere abusato di questo farmaco e rischiato di perdere la vita per overdose.

I farmaci rappresentano un pilastro fondamentale della medicina moderna, strumenti indispensabili per la cura e la prevenzione di numerose patologie. Tuttavia, il loro utilizzo richiede prudenza e consapevolezza, poiché un consumo eccessivo o improprio può comportare rischi significativi per la salute.

L’assuefazione, in particolare, è un fenomeno che può svilupparsi con l’uso prolungato di alcuni farmaci, portando alla necessità di dosi sempre maggiori per ottenere gli stessi effetti. L’abuso di farmaci, sia prescritti che da banco, è una problematica crescente che può sfociare in gravi conseguenze, tra cui l’overdose. Il rischio di overdose è particolarmente elevato con farmaci oppioidi, sedativi e antidepressivi.

La prevenzione dell’abuso di farmaci e dell’overdose richiede un approccio multifattoriale. È fondamentale seguire scrupolosamente le indicazioni del medico, non superare le dosi prescritte e non assumere farmaci altrui. In caso di dubbi o effetti collaterali, è importante consultare il medico o il farmacista.

Le autorità sanitarie e le organizzazioni mediche svolgono un ruolo cruciale nella sensibilizzazione sui rischi dell’abuso di farmaci e nella promozione di un uso responsabile. Campagne informative, programmi di educazione e servizi di supporto sono strumenti importanti per prevenire l’abuso e l’overdose, proteggendo la salute pubblica.

L’Ozempic può diventare pericoloso

L’Ozempic è un farmaco a base di semaglutide, inizialmente sviluppato per il trattamento del diabete di tipo 2. Agisce mimando l’azione di un ormone naturale, il GLP-1, che regola i livelli di zucchero nel sangue e induce un senso di sazietà.

Grazie a quest’ultimo effetto, l’Ozempic ha guadagnato popolarità anche come farmaco per la perdita di peso. Tuttavia, l’uso improprio dell’Ozempic può comportare rischi significativi per la salute. L’assunzione del farmaco senza prescrizione medica o in dosi eccessive può causare effetti collaterali come nausea, vomito, diarrea e, in rari casi, pancreatite. Inoltre, l’Ozempic non è una soluzione miracolosa per la perdita di peso e deve essere sempre associato a uno stile di vita sano, con dieta equilibrata e attività fisica regolare.

La confessione di Lottie Moss

Lottie Moss, sorella della top model Kate Moss, è stata ricoverata d’urgenza dopo un’overdose di Ozempic, farmaco per il diabete usato per dimagrire. La 26enne, che aveva assunto dosi eccessive del farmaco, ha rischiato la vita a causa di convulsioni.

Nel suo podcast, Moss ha dichiarato di non voler mai più assumere il farmaco, pentendosi di averlo usato per dimagrire. Ha sottolineato i rischi dell’automedicazione e gli effetti collaterali subiti, come disidratazione e gonfiore. La vicenda mette in guardia sull’abuso di farmaci per il dimagrimento.